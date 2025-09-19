¿Quién es Juan Carlos Uribe Bejarano? Esto es lo que se sabe del afamado relacionista capturado por el asesinato de su hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano

El giro que tomó el caso por la muerte del abogado caleño Jorge Humberto Uribe Bejarano le pone los pelos de punta a cualquiera.

Jorge Humberto, de 74 años, desapareció misteriosamente el domingo 6 de abril. La última persona que lo vio con vida fue precisamente su hermano, Juan Carlos Uribe Bejarano.

Juan Carlos Uribe. | Foto: Suministrado a Semana

A nadie se le pasaba por la cabeza que este, un afamado relacionista público, tuviera que ver con el crimen, máxime cuando había dado sendas declaraciones al diario El País, de Cali, en las que se refería a Jorge Humberto como “el mejor hermano del mundo”.

“Justo ese sábado él se vino a acompañarme porque yo estaba enfermo. Desayunamos juntos. Después fui a la clínica y al salir, nos cruzamos allá, en el Rincón de Belén”, aseguró Juan Carlos en abril.

Jorge Humberto, que en el momento de su desaparición vestía una camiseta blanca y pantalón de rayas verdes, se movilizaba en un Volkswagen CrossFox, de color gris plata, con las placas JCS 891.

Sus restos fueron hallados en estado de desmembramiento y calcinados el 16 de abril.

“Yo sentía que Jorge ya no estaba vivo. Incluso me acosté en su cama y sentí que él se había ido”, relató Juan Carlos al mismo medio.

“Un ser de luz, un hombre bueno, generoso, que se sacaba el pan de la boca para dárselo al otro. Mi mejor amigo. El mejor hermano del mundo”, agregó.

Pero este jueves, la noticia de su detención por parte de integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía General de la Nación en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en Cali, sorprendió a su entorno.

En el momento de la captura, Juan Carlos estaba trabajando, hacia las 4.30 p.m.

Este viernes, se conoció que su captura fue legalizada por un juez de control de garantías.

La captura de Juan Carlos ha provocado diferentes reacciones en sus redes sociales. “Juan Carlos no mata una mosca, la Fiscalía ha caído en enorme error”, escribió uno de sus 19.900 seguidores en Instagram.

“Mi Juan Ca hermoso!!! Los que te conocemos sabemos qué personota sos!!!! Te mando un fuerte abrazo, sabes que Dios está contigo para demostrar la verdad!!!”, escribió otra seguidora.

Juan Carlos es un reconocido maestro de ceremonias en Cali, se codea con personas de las altas esferas de la ciudad, quienes se han mostrado sorprendidos por este caso.

Él no es el único capturado por estos hechos: Brayan Eduardo Garcés Peláez, de 32 años, señalado de haber participado en el crimen, fue detenido en abril.

Juan Carlos estudió administración turística de la Universidad Católica de Manizales, en Caldas.

En 1982 cursó una tecnología en Administración Hotelera y en 1995 se desempeñó como asesor de protocolo y relaciones públicas en la Alcaldía de Cali, según dijo el diario El Tiempo.

En ese cargo estuvo durante dos años, para pasar a ser director de relaciones públicas en Aviatur.