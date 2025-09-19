Suscribirse

Cali

Increíble giro en investigación por crimen de empresario Jorge Uribe: su hermano, reconocido relacionista público, fue capturado

En las investigaciones de las autoridades es acusado de ser el determinador del asesinato.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

19 de septiembre de 2025, 1:03 p. m.
Así es como las autoridades están realizando la investigación. Hay un capturado.
Así es como las autoridades están realizando la investigación. Hay un capturado. | Foto: Policía de Cali

Este jueves, 18 de septiembre, fue capturado por las autoridades judiciales en Cali, Valle del Cauca, Juan Carlos Uribe Bejarano, hermano del empresario caleño Jorge Hernando Uribe, quien desapareció y luego fue hallado asesinado.

Las autoridades judiciales acusan a Uribe Bejarano de ser, presuntamente, el determinador de este asesinato que conmocionó a la capital del Valle. Lo que se ha conocido es que la captura se registró sobre las 4:00 p. m. en las instalaciones de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, hasta donde llegaron los integrantes del CTI de la Fiscalía.

Contexto: Autoridades verifican si cuerpo sin vida, encontrado en Cali, es del empresario Jorge Hernando Uribe, quien estaba desaparecido

Asimismo, se pudo establecer que habría una segunda captura de una persona que sería familiar de los Uribe Bejarano. En total, ya serían tres capturas en el marco de las investigaciones que se adelantan para esclarecer este caso.

Oficialmente, las autoridades del Valle del Cauca no han entregado un reporte detallado sobre estas nuevas detenciones y se espera que lo hagan en las próximas horas para conocer cuáles fueron las razones que vincularon a estas dos personas con este escabroso crimen.

Contexto: Tres hombres fueron asesinados al interior de una camioneta en lujosa zona del sur de Cali

Tras conocerse la noticia del homicidio del reconocido empresario, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, lamentando lo sucedido y pidiendo justicia.

“Rechazo con tristeza e indignación la confirmación de la trágica muerte del empresario Jorge Hernando Uribe. Tras días de angustia, su familia enfrenta hoy esta dolorosa realidad. Mis condolencias a sus hermanos Toño y Juan Carlos, así como a todos sus seres queridos. A las autoridades pido celeridad en la investigación para esclarecer este caso, capturar a los responsables y que haya justicia”, dijo la mandataria.

De acuerdo con las autoridades, la última persona que vio al hoy asesinado con vida fue su hermano, tras haber almorzado en un restaurante que frecuentaban, el sábado, 5 de abril. El empresario desapareció el 6 de abril y su cuerpo fue encontrado el 16 de abril.

“Justo ese sábado él se vino a acompañarme porque yo estaba enfermo. Desayunamos juntos. Después fui a la clínica y, al salir, nos cruzamos allá, en el Rincón de Belén”, contó Juan Carlos a El País en abril.

