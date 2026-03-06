Revelan el último audio que envió hermano de la candidata Claudia Cabrera antes de ser asesinado: “Ya no tenemos miedo”

Poco a poco se conocen detalles del asesinato de Héctor Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara y exalcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera, el pasado jueves en ese municipio de Nariño. La víctima fue sacada a la fuerza de su hogar, donde estaba en compañía de sus hijos, llevado a una zona rural y asesinado con tiros de gracia.

No es la primera vez que la violencia toca a la familia de la exalcadesa, quien fue reconocida como una de las mejores mandatarias del país cuando estuvo al frente de Policarpa. Otro de sus hermanos también fue asesinado hace algunos años en el norte del Cauca por grupos armados que delinquen en la zona.

En esta ocasión, todo parece indicar que la responsabilidad del asesinato de Héctor Cabrera recae en el frente Franco Benavides, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, que delinquen en el departamento de Nariño.

“Hoy, intento hablar en medio del dolor más profundo que puede sentir una familia. Mi hermano fue asesinado. Nos arrebataron su vida de manera violenta, injusta y cobarde”, manifestó la candidata a través de un comunicado, al tiempo que aseguró que no la van silenciar ni renunciará a su aspiración de llegar al Congreso de la República.

Claudia Cabrera, exalcaldesa de Policarpa, Nariño. Foto: cortesía

Claudia Cabrera también divulgó el último audio que le envió su hermano antes de ser secuestrado y asesinado por hombres armados. “Los líderes perdemos el miedo, el miedo es el que nos hace hablar sin límites”, se escucha en el corto fragmento sonoro.

En otro de los apartes, se le escucha decir a Héctor que los líderes de la zona ya no tienen miedo. “No tenemos miedo de morir, porque igual que otros personajes han venido a este mundo a dar la vida, como Jesús. Cuando muere un líder asesinado es otro Cristo que muere buscando la verdad”.

Junto a Héctor Cabrera también fueron asesinados Luis Antonio Bastidas Araújo y Juan Juvencio Cabrera Guevara, por lo que Indepaz catalogó el hecho como la masacre número 24 en lo corrido de este 2026.

Frente a este hecho, la Defensoría del Pueblo condenó el crimen de la candidata y solicitó “a las autoridades desplegar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la protección de la candidata y de su familia, quienes actualmente se encuentran en situación de riesgo”.

Y además, el ente agregó: “Asimismo, instamos a que se adelanten las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Manifestamos nuestras condolencias a la candidata y a todos los familiares y seres queridos de Héctor Cabrera. Reiteramos nuestra disposición para brindar acompañamiento institucional a su familia y a las autoridades con presencia en el territorio frente a este hecho”.