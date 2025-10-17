Suscribirse

Nación

Murió la menor de 9 años que duró 5 días luchando por su vida, tras un impacto de bala perdida en Cartagena

La menor permaneció en la UCI del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja.

18 de octubre de 2025, 12:03 a. m.
La niña se encontraba en la terraza de su vivienda con su familia.
La niña se encontraba en la terraza de su vivienda con su familia. | Foto: Redes Sociales/Getty Images.

Murió Grettel Sofía Maestre Berrio, la niña de nueve años que la noche del domingo 12 de octubre resultó impactada por un proyectil mientras estaba en la terraza de la casa de su abuela, en el barrio Villa Fanny, en el sur de Cartagena.

La menor permaneció en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja (Casa del Niño) durante cinco días y falleció la tarde de este viernes 17 de octubre, confirmó la Alcaldía Distrital.

Según los relatos de la familia, la niña se desplomó de forma súbita mientras compartía con parientes; inicialmente pensaron que se había desmayado, pero los signos de sangrado alertaron a quienes estaban allí. Fue auxiliada y llevada de urgencia a una clínica de la zona, donde fue estabilizada e intubada, antes de ser remitida a la Casa del Niño, donde permaneció en pronóstico reservado hasta su fallecimiento.

La administración local emitió un mensaje de condolencia y reiteró la recompensa ofrecida por información que permita identificar y capturar al responsable. El monto señalado por el Distrito asciende a 40 millones de pesos. El alcalde Dumek Turbay Paz expresó condena por el hecho y acompañamiento a la familia en el duelo.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que el caso está bajo investigación y trabajan por establecer las circunstancias que generaron el proyectil que alcanzó a la menor. Las primeras versiones señalan que el impacto pudo provenir de una riña o de disparos al aire en un evento cercano, aunque las autoridades han dicho que los hechos son materia de investigación y no han entregado resultados definitivos sobre la identificación del agresor. La Fiscalía General de la Nación continuará con las indagaciones pertinentes.

Dentro del escabroso hecho, se ha sabido que la familia de la menor había preparado la participación de Grettel Sofía como reina infantil en la próximas fiestas del barrio, un detalle que los allegados recuerdan como parte de la vida que quedó truncada por el suceso.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que se activaron unidades de policía judicial e inteligencia para apoyar las indagaciones y que el comandante en la ciudad hizo un llamado público a aportar datos que permitan esclarecer el hecho.

Además, la Alcaldía y la Secretaría del Interior anunciaron que, para la recompensa ofrecida, se habilitaron canales oficiales para recibir información. Este es uno de tantos casos por las llamadas balas perdidas y una proporción significativa de las personas que son víctimas de estos casos son menores de edad. Suelen estar vinculados a disparos al aire en celebraciones, confrontaciones entre grupos y porte ilegal de armas.

