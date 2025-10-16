Regasificadora de Cartagena supera contingencia y restablece el servicio de gas en la región

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) informó en la tarde de este jueves, 16 de octubre, que tras los trabajos realizados durante el día, se superaron las dificultades que afectaban su operación.

A través de un comunicado de prensa, la compañía anunció que la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) entrará en un periodo de estabilización, con el objetivo de dar por superado el incidente ocurrido en los últimos días.

En otro aparte del comunicado, se destacó que los trabajos realizados por los equipos de SPEC LNG y Höegh permitieron iniciar el proceso de regasificación en la terminal alrededor de las 4:00 p. m.

El buque de la regasificadora Spec LNG, ubicado en alta mar en Cartagena, recibió entre enero y octubre de este año 44 embarcaciones que le descargaron 2.894.970 metros cúbicos de gas natural licuado | Foto: Corficolombiana

A lo largo del día, la entidad informó de manera continua sobre los avances logrados, mediante los procedimientos técnicos disponibles por parte del personal de la terminal.

“SPEC LNG reitera su compromiso con la comunicación y coordinación permanente con las autoridades y los agentes del mercado, a quienes agradece la colaboración prestada”, señaló la compañía.

¿Cuál fue el origen de la contingencia?

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) estaba llevando a cabo un mantenimiento preventivo con una duración estimada de cinco días. Al finalizar estas labores, en la mañana del miércoles 15 de octubre de 2025, se presentaron una serie de dificultades en los procesos de producción.

El mantenimiento tenía como objetivo conservar la infraestructura en óptimas condiciones, garantizar la continuidad del servicio y cumplir con los compromisos de producción tanto a nivel regional como nacional.

“En las primeras horas de operación se presentó una interrupción automática del sistema eléctrico de la terminal, el cual está diseñado para protegerla de sobrecargas. En este momento, todo el equipo y el personal especializado de Höegh —operador de la FSRU— se encuentran identificando la causa y la solución de este evento”.

La regasificadora Spec LNG, ubicada en Cartagena, tiene una capacidad de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos de Gas Natural Licuado | Foto: Corficolombiana

Desde el primer momento de la contingencia, los voceros de la Sociedad informaron oportunamente a los distintos actores del mercado, con el fin de que conocieran de primera mano la situación y las acciones tomadas para resolverla.