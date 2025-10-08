Alerta con el gas: si falta en los días de mantenimiento de la infraestructura de importación, se lo quitan a la industria

Una circular expedida por el Ministerio de Minas, con fecha de este 8 de octubre, está causando revuelo.

La medida, que se da la mano con la resolución que oficializó el periodo habitual que cada año se realiza a la plataforma Spec, terminal de regasificación ubicada en Cartagena, durante 5 días, podría dejar a la industria en riesgo de apagón, si llegara a faltar el gas suficiente para que todos los usuarios lo tengan a la mano.

Según explicaciones de expertos, en la circular se manifiesta que se hizo la respectiva revisión, dentro del paquete de medidas para el abastecimiento de gas durante el mencionado mantenimiento de la infraestructura que se utiliza para la regasificación de la molécula que se importa, es decir, el sitio en el que se pasa de estado líquido a gaseoso.

Una de las conclusiones que se evidencia en el documento divulgado por el Ministerio de Minas es que “de la confrontación de las cantidades requeridas y las contratadas, se deriva la necesidad de impartir lineamientos de carácter imperativo para priorizar el abastecimiento de gas natural para el servicio público domiciliario de energía eléctrica”.

La regasificadora Spec LNG, ubicada en Cartagena, es la que entrará en mantenimiento entre el 10 y el 14 de octubre. | Foto: Corficolombiana

Esto implica, según explicaron expertos a SEMANA, que de llegar a faltar el gas, se priorizará el suministro para la generación de energía térmica, sector que es el que venía utilizando el gas que se importaba en Colombia, hasta que se necesitó comprar en el exterior también para que los hogares reciban el servicio, ante el déficit creciente que se tiene y que podría incrementarse a medida que pasan los meses.

Según afirma Juan Ricardo Ortega, director del Grupo Energía Bogotá, que a través de la filial TGI presentaron recientemente una propuesta que garantizaría el abastecimiento de gas a partir de 2027, cuando se incrementará el déficit; esta situación muestra el nivel de escasez que existe. “La urgencia de una regasificadora es evidente. Si Spec se daña o el país se queda sin electricidad o sin gas”, manifestó.