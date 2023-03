“Señor presidente, salve a mi papá”: el triste mensaje de los hijos de policías secuestrados por la Guardia Campesina en Caquetá

Al llamado humanitario que hacen los policías retirados de todo el país con el propósito de lograr la liberación de los uniformados secuestrados por la Guardia Campesina en Caquetá se suman ahora los niños, hijos de esos policías que permanecen privados de la libertad tras los enfrentamientos en el sector conocido como Los Pozos.

Los menores, algunos llorando, suplican por la vida de sus padres, que advierten están en esa zona del país cumpliendo órdenes. Los niños le piden al presidente Gustavo Petro que adelante las gestiones para que se puedan reencontrar con los uniformados, con sus papás. El llamado llegó a la redacción de SEMANA.

Defensoría del Pueblo en Los Pozos, Caquetá. - Foto: Defensoría del Pueblo

“Yo como hijo de un oficial secuestrado en Los Pozos quiero pedirle al presidente Petro que los deje en libertad total, para que pueda estar aquí en mi casa y que puedan estar con nosotros acompañándonos en los momentos difíciles”, señala un niño a través de un mensaje de voz.

En otro audio, con más tristeza y desespero en el mensaje, la niña que lo graba relata la urgencia, la angustia de no tener cerca a su papá, un policía que fue secuestrado en Los Pozos y del que no saben nada.

En el centro, Iván Velásquez, ministro de Defensa. A los lados, los policías secuestrados en Caquetá. - Foto: SEMANA y captura de videos tomados de redes sociales.

“Yo solo quiero a mi papá en casa, él no estaba haciendo nada malo, él solo estaba apoyando… (llora) que no les hagan nada porque ellos no están haciendo nada. Ni quería estar allá, solo lo enviaron a apoyar a sus compañeros”, relata la menor que en medio de llanto insiste en la liberación de su papá.

En otra comunicación, el hijo de un patrullero del Esmad hace un llamado directo al presidente Petro para que a través suyo puedan conocer noticias de su papá. Saber cómo está y cuando lo van a liberar. Con total inocencia, le piden al presidente que libere a su papá.

La Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden lamentó la partida del uniformado. - Foto: Foto: UNDMO

“Hola, Petro, por favor deja salir a mi papito, lo estamos esperando, hemos llorado mucho por él, te pedimos que por favor saque a mi papito porque no ha hecho nada. Por favor, arreglen esa carretera, para que dejen de pelear, porque hemos llorado mucho, te pido que lo salven y que venga a la casa, curado y no muerto”, se escucha en el llamado que hacen los niños al presidente Petro.

Las familias de los policías hacen angustiosos llamados para garantizar la vida de los policías. Una la sobrina de un policía, patrullero del Esmad que fue golpeado y secuestrado, llora y en medio de una angustia llena de tristeza cuenta cuándo fue la última vez que habló con su tío y cómo después de eso no pudo saber nada más de él.

“Hola, (llora) sí, mi tío hace poco que me envió y dijo que iba para allá, (llora)... Que iba en el helicóptero, contento, (llora) le volví a escribir y no me había contestado por eso… No sabíamos nada hasta hoy (llora)”, relata un familiar de un patrullero secuestrado.

El ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el director de la Policía, el general Henry Sanabria, se encuentran en la zona. El presidente Gustavo Petro también anticipó que viajará a Caquetá para estar atento en el PMU que se convocó tras la jornada de violencia.