El secretario privado del ministro de Defensa atacaba duramente al presidente Gustavo Petro en sus redes sociales. Estas eran sus publicaciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha sido insistente en sus intervenciones en mantener alejada a la fuerza pública de la política y el activismo, una línea que no parece ser aplicada por su mano derecha, Juan Carlos Figueroa, su secretario privado.

Con su designación, el pasado 10 de marzo, en el Ministerio de Defensa se preguntaban quién era Figueroa, su cercanía con el Gobierno y si era una persona alejada de la política, premisa del ministro Sánchez. Lo que no se sabía era que el nuevo funcionario tenía un pasado político y un evidente activismo en la red social X, en la que lanzaba duros dardos contra quien es ahora su máximo jefe, el presidente Gustavo Petro. Compartía trinos muy críticos contra Petro, en los que tildaban al mandatario de traicionero y de acudir a una campaña sin límites éticos, entre otros aspectos .

En la campaña presidencial de 2022 expresó abiertamente su afinidad con el candidato Sergio Fajardo: “Señor @sergio_fajardo quiero decirle que usted a mí en serio me inspira. Me inspira a seguir luchando por un país más justo y más educado. Vamos a demostrar que inspira a millones. Usted me inspira tanto como @Jerrobledo, @CarlosAmayaR y @Claudialopez”. En otra interacción, Figueroa compartió un trino de @ByViral24 con este mensaje: “Gustavo Petro activó sus sicarios informáticos y bodegas para atacar a Rodolfo Hernández porque sabe que le va a ganar”.