Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este viernes, 27 de febrero: esto pasará en la tarde y la noche

Conozca cómo estará el clima en la ciudad y prográmese de acuerdo con el informe de la entidad.

27 de febrero de 2026, 7:01 a. m.
Lluvias en Medellín.
Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país este viernes, 27 de febrero.

Para la ciudad de Medellín, se espera que en la mañana predomine el tiempo seco, aunque el panorama cambiará en las siguientes horas.


Imagen referencia de lluvias. Foto: Getty Images

El informe señala que ya en la tarde se prevé un incremento relativo en la nubosidad con probabilidad de lloviznas en horas de la tarde y noche. Además, se espera que la temperatura máxima sea de 25 °C.

Para el departamento de Antioquia, según el Ideam, se estima que haya una nubosidad variada y lluvias significativas, tal y como ha venido ocurriendo en las últimas semanas, situación que ha desatado varias emergencias.

Se espera, según las autoridades meteorológicas, que las lluvias estén en Medellín durante lo que resta del mes de febrero y también en el transcurso de marzo. Incluso, se estima que el agua cae con mayor intensidad entre la tarde y la noche.

Por lo mismo, las autoridades le han hecho un llamado recurrente a la ciudadanía para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.


Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

De hecho, la Alcaldía de Medellín ha emitido una serie de recomendaciones para intentar prevenir cualquier emergencia producto de las lluvias. Dentro de esas están evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas.

Asimismo, pide que se recojan las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo. Por lo mismo, estas partes del hogar se deben mantener bien limpias y reforzadas para que puedan soportar el agua.

“Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias y absténgase de conducir cuando esté lloviendo”, recomendó la Alcaldía.

Por ahora, las autoridades continúan monitoreando cualquier emergencia que se pudiera llegar a presentar en las próximas semanas por cuenta de las fuertes lluvias.

Noticias Destacadas