Medellín inaugura el primer centro de lavado comunitario para reducir la carga del trabajo doméstico

El nuevo espacio permitirá a decenas de familias acceder gratuitamente a servicios de lavado, secado y doblado de ropa, con el objetivo de reducir la carga del trabajo doméstico sobre mujeres cuidadoras.

Margarita Briceño Delgado

5 de marzo de 2026, 8:47 a. m.
El primer centro de lavado comunitario inaugurado en Medellín permitirá a familias cuidadoras acceder gratuitamente a servicios de lavado y secado de ropa, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Medellín para reducir la carga del trabajo doméstico.
El primer centro de lavado comunitario inaugurado en Medellín permitirá a familias cuidadoras acceder gratuitamente a servicios de lavado y secado de ropa, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Medellín para reducir la carga del trabajo doméstico.

La ciudad de Medellín puso en marcha el primer centro de lavado comunitario del país, una iniciativa pública diseñada para disminuir la carga del trabajo doméstico no remunerado.

Con esto se busca mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres.

Infraestructura comunitaria busca reducir las brechas de género en el trabajo doméstico

El nuevo espacio funciona en la Unidad de Vida Articulada (UVA) de la Alegría, en el barrio Campo Valdés II, comuna 3-Manrique, y hace parte del Sistema Distrital de Cuidado impulsado por la administración local.

El centro está integrado a uno de los llamados Círculos de Cuidado, lugares donde el Distrito reúne servicios para apoyar a quienes realizan labores de cuidado en sus hogares.

En este caso, el servicio consiste en ofrecer lavado, secado y doblado de ropa de manera gratuita para familias que viven en la zona, lo que permite liberar varias horas semanales dedicadas a estas tareas.

Según la Alcaldía de Medellín, el programa beneficiaría inicialmente a unas 60 familias del sector, cada una con acceso al servicio hasta dos veces por semana.

Las autoridades estiman que esto permitirá liberar cerca de 240 horas semanales de trabajo doméstico que tradicionalmente recae sobre las mujeres cuidadoras.

La ciudad busca transformar la forma en que se distribuyen las tareas domésticas

La medida responde a una realidad ampliamente documentada por estudios de uso del tiempo en el país.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia, las mujeres dedican en promedio más del doble de tiempo que los hombres a labores domésticas y de cuidado no remunerado.

Mientras ellas destinan cerca de siete horas diarias a estas tareas, los hombres invierten aproximadamente tres horas.

En ese contexto, el centro de lavado se concibe como una estrategia concreta para redistribuir el trabajo doméstico y reconocer socialmente el valor del cuidado.

Las autoridades locales señalan que liberar parte de ese tiempo permitiría a muchas mujeres participar en procesos de formación, acceder a oportunidades laborales o simplemente disponer de tiempo para descanso y bienestar.

El espacio cuenta con varias torres de lavado y secado industriales, además de estaciones de doblado y de almacenamiento temporal de prendas.

También se dispone de personal de apoyo que orienta el uso de los equipos y acompaña el proceso para garantizar que las familias puedan aprovechar el servicio de manera eficiente.

Instalaciones del primer centro de lavado comunitario habilitado en la comuna 3-Manrique de Medellín, un proyecto de la Alcaldía de Medellín que busca liberar tiempo de las labores domésticas para las familias cuidadoras.
Instalaciones del primer centro de lavado comunitario habilitado en la comuna 3-Manrique de Medellín, un proyecto de la Alcaldía de Medellín que busca liberar tiempo de las labores domésticas para las familias cuidadoras.

Además de la prestación del servicio, el centro se concibe como un punto de encuentro comunitario.

La iniciativa forma parte del Sistema Distrital de Cuidado de Medellín, un modelo que busca articular servicios públicos destinados a quienes cuidan y a quienes requieren cuidados.

Este sistema incluye espacios para el descanso de cuidadores, programas de formación, apoyo psicosocial y acceso a oportunidades educativas y laborales.

Si los resultados son positivos, el Distrito estudiará la posibilidad de replicar el modelo en otras comunas y corregimientos de la ciudad.

