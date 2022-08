Alerta en Estados Unidos por escasez de profesores en medio del regreso a clases

Varios estados en Estados Unidos están tomando medidas en contra de la escasez de profesores, justo en medio del regreso a las aulas de millones de jóvenes estudiantes a nivel nacional.

En algunas regiones han cambiado los horarios escolares, mientras que en otras están aprovechando la formación de los estudiantes universitarios para que compartan sus conocimientos con las más pequeños, entre otras estrategias.

“Nunca lo he visto tan mal... En este momento, es número uno en la lista de asuntos que más preocupan a los distritos escolares”, expresó para el The Washington Post el director ejecutivo de la Asociación de Superintendentes Escolares, Dan Domenech, recalcando el difícil panorama que enfrentan.

Así entonces, se informó que solo en Florida las autoridades están buscando a veteranos con los conocimientos necesarios, pero sin experiencia como docentes, para que apoyen las clases y eduquen a los menores de edad, y de esa forma evitar rezagos en los escolares.

Por su parte, Texas estaría implementando cambios en el horario escolar, por lo que las autoridades informaron que los estudiantes estarían tomando clases solamente cuatro días por semana durante el otoño, medida que se mantendría hasta encontrar profesionales para las vacantes abiertas.

El estado de Arizona ha tomado la iniciativa de aprovechar los conocimientos de los estudiantes universitarios que se están formando como docentes para que comiencen a poner en práctica sus habilidades y ayuden a la comunidad escolar en medio de las dificultades.

En un amplio panorama de la situación, varios estados han emitido informes sobre la escasez de maestros, ante la carencia de una base de datos a nivel nacional que indique específicamente las dificultades de cada región.

A inicios de agosto, Nevada aseguró que tenían 3 mil vacantes para docentes en todo su territorio; en Illinois, las plazas abiertas sumaban 2.040, aunque algunas personas que no tienen todos los requerimientos para la enseñanza han estado colaborando con la educación de los escolares, y Houston ha informado que está buscando hasta mil profesores para completar sus aulas, según indicaron medios locales.

Es de recordar que más de 4 mil maestros se han manifestado en Ohio en rechazo al regreso a clases presenciales, denunciando malas condiciones en las escuelas y el riesgo de nuevas infecciones por covid-19 masivamente.

“Estamos lidiando con bichos en los salones, no hay luz, la energía es inestable, la calefacción no funciona, las ventanas no abren, las puertas no cierran, es imposible dar clases así. También estamos pidiendo que nos reduzcan el número de estudiantes por clase”, explicó una maestra para medios locales, indicando que no estaban de acuerdo con las indicaciones nacionales sobre el retornar a las aulas.

Incluso, el Comité de Base de los Educadores para la Seguridad, en conjunto con el Partido Socialista por la Igualdad del país norteamericano, han promovido las manifestaciones en contra del regreso a clases, y han explicado que la falta de docentes se desprende de renuncias propias de los profesionales desde el inicio de la pandemia, así como jubilaciones anticipadas.

“Los dos últimos años se han caracterizado por una oleada de dimisiones masivas y jubilaciones anticipadas, y el sindicato NEA estima que ahora hay 300.000 vacantes de profesores y personal en todo Estados Unidos”, explicó la organización, dando también un panorama general, a falta de cifras oficiales nacionales, sobre la cantidad de maestros que se necesitan actualmente en el país.