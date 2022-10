Casi queda calva: mujer acusa a peluquería por perder el cabello luego de una mala decoloración

Cuando hombres y mujeres toman la decisión de cambiar su estilo, siempre aparece un pequeño miedo de que algo no salga bien, o que simplemente no quede como se tenía en la mente.

Este es el caso de una mujer radicada en Estados Unidos, quien tuvo que vivir un calvario luego de que su peor pesadilla se hiciera realidad.

Victoria es la protagonista de esta historia. Por medio de su cuenta de Twitter decidió contar la angustiante experiencia que tuvo que vivir el pasado 28 de junio, cuando se dirigió a la peluquería Vibrant Color & Cuts en la ciudad de Katy, Texas, para realizarse un cambio de look en su cabello.

La mujer quería cambiar el color negro de su cabello, por lo que le contó a la persona encargada del procedimiento que ella se había teñido su pelo de color negro en múltiples ocasiones. Aun así, la estilista le dijo que se debía realizar una decoloración.

Minutos después de que se realizara la decoloración, según relata Victoria, comenzaron a aparecer señales de que la situación se iba a complicar.

“Yo no esperaba ser rubia de un día para otro y la verdad no sabía qué tan agresiva podía ser la decoloración. Cinco minutos después de que me coloca en el calor yo sentía que se me bajaba la tensión, el ardor era demasiado fuerte”, señaló.

Luego, procedió a aplicarle el tinte elegido, sin embargo, en las fotografías tomadas por la mujer se puede ver que tenía parches multicolores en su cabello, por lo que la encargada del procedimiento aplicó otro tinte extra para tratar de enmendar el problema.

En ese momento, la mujer dijo haber sentido cómo su cabello se empezaba a debilitar, porque lo sentía “poroso”.

Ella me retira del calor y procede a aplicarme un tinte, el cual quedó mal aplicado porque tenía partes naranja otras negras y marrones. Luego de eso me coloca OTRO tinte para “tapar” los errores y ya a este punto mi cabello se estaba empezando a caer demasiado, se sentía poroso pic.twitter.com/z6CvHZb3R3 — Victoria (@vtriahh) October 18, 2022

“Ella me peinaba y se me venían los pedazos de cabello y yo en ese momento empecé a llorar porque sabía que había hecho un daño terrible a mi cabello. Ella seguía diciendo que el color estaba lindo y que me veía bien”, relató la mujer (...) Yo pagué por el servicio y los productos literalmente llorando, no por el precio sino porque el color no me gustaba y estaba súper triste por mi cabello”, contó Victoria.

Una semana después empezaría la peor parte de esta historia, pues su cabello comenzó a caer de manera impresionante. Cuenta Victoria que su pelo se caía desde la parte superior de la cabeza y que cuando se duchaba sentía que se quedaría calva, debido a tanto cabello que quedada en el suelo.

Tuvo crisis emocionales, puesto que el delicado estado de su cabello no le permitía usar herramientas parar ponerlo presentable, como el secador o la plancha, el aspecto era completamente dañado y desordenado.

“Para que se secara, y obviamente no podía usar el secador y aun usándolo tardaba demasiado, tampoco podía usar plancha y entonces todos esos pelos rebeldes parecía que tenía un nido de pájaros en la cabeza, no podía salir así, en este punto lloraba todas las noches”, añadió.

En un intento desesperado por tratar de disimular su situación, Victoria acudió a las extensiones, pero lo calificó como “un error”, debido a que le ayudaron a aliviar su estrés, pero sabía en el fondo que el problema seguía allí presente.

“No quería ir a trabajar, estaba hinchada de tanto llorar y lo que hice fue ir a un salón que me recomendaron en donde encontré un poquito de luz y ahí fue donde me trataron excelente, y cortaron el cabello para que tuviese forma y recupere sin decirles mentiras”, expresó.

Al día siguiente no quería ir a trabajar, estaba hinchada de tanto llorar y lo que hice fue ir a un salón que me recomendaron en donde encontré un poquito de luz y ahí fue donde me trataron excelente, y cortaron el cabello para que tuviese forma y recupere sin decirles mentiras pic.twitter.com/LlHVto1K3p — Victoria (@vtriahh) October 18, 2022

Afortunadamente, Victoria llegó manos de unos excelentes profesionales en la salud del cabello por lo que se lo cortaron de tal forma que no perdiera su glamour mientras su cabello continuaba en proceso de recuperación.

“Con todo esto solo les digo que cuídense, no inventen, vayan con un verdadero profesional así les salga carísimo o mejor no se hagan nada, no se pinten el cabello en casa y que porque tal cobra más barato”, aconsejó.