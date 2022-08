Consulado de Colombia en Washington anunció jornada de atención especial para el próximo sábado

Conozca qué trámites requieren de cita previa y cuáles no.

A través de un comunicado dado a conocer a través de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia entregó una noticia especial para los connacionales que habitan en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Washington y su área de influencia, referida a la disposición, el próximo sábado, 27 de agosto, de una jornada especial de atención, o ‘sábado consular’, en el que los interesados pueden acercarse a realizar un importante listado de diligencias.

En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia precisó que la jornada especial se desarrollará entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., aclarando a su vez que los trámites para los que se habilitará a su equipo de servicio, requerirán, en algunos casos de una cita previa, por lo que es importante que los interesados puedan comunicarse con la sede consular y diplomática para adelantar el correspondiente trámite de agendamiento de turno.

No obstante, la Cancillería también aclaró que, dentro de los trámites para los que se dispondrá de la jornada especial de atención, también existen algunas diligencias que no requerirán de agendamiento previo, lo que abre una serie de posibilidades a los connacionales de agotar algunas diligencias que muchas veces por tiempo, o falta de coincidencia de horarios, no han podido realizar.

En ese sentido, es importante aclarar que los trámites para los que no se requiere cita previa son aquellos referidos a la autenticación de documentos públicos, tales como cédulas y pasaportes, así como firmas en documentos.

Dentro de esta clase de trámites referidos al reconocimiento de firmas, según la Cancillería también se incluyen trámites relacionados con el otorgamiento de poderes especiales, y los permisos que los padres de familia deben emitir para la salida del país de sus hijos menores de edad.

En ese mismo listado, aparecen trámites como la solicitud de certificados, referidos a documentos referidos a soportes que den cuenta de la ‘supervivencia’ o el de ‘residencia en el exterior’.

Aunque el comunicado revelado por la Cancillería presenta un error en las fechas de las elecciones (las cuales ya se realizaron), es importante aclarar que tampoco se necesita cita previa, en el marco de esta jornada especial, para aquellos ciudadanos que deseen establecer a la ciudad de Washington como su punto de votación para las próximas elecciones de circunscripción nacional.

Sobre el particular, es importante recordar que las elecciones previstas para el próximo año, 2023, corresponden a votaciones locales, y en ellas no podrán participar los colombianos que habitan en el exterior, en tanto la circunscripción de estas es ‘local’ siendo cargos a elegir los de diputados, concejales, alcaldes y gobernadores.

Por otro lado, los trámites que sí requieren de la solicitud de cita previa son aquellos correspondientes a la solicitud de documentos de identidad como cédula de ciudadanía, así como la expedición de pasaportes y otros trámites referidos a este mismo documento.

En ese mismo paquete de diligencias que requieren cita previa, también se incluye el de la solicitud de tarjeta de identidad, en el caso de menores de edad.

De igual modo, también requieren de cita previa los trámites de solicitud de registros civiles, ya sea de nacimiento, defunción o matrimonio.

En ese mismo sentido, la Cancillería aclaró que durante la jornada especial o ‘Sábado consular’, no está prevista la atención de diligencias referidas a escrituras públicas, así como aquellos de ‘renuncia o recuperación de nacionalidad’.

En esos casos, la Cancillería refiere que sí serán atendidos en el consulado, no obstante, que se hará dentro de los horarios establecidos entre semana. Para estos últimos trámites, la Cancillería también aclaró que esta clase de diligencias, sí requieren de cita previa.

Sobre la ubicación del Consulado de Colombia en la capital de Estados Unidos, tenga en cuenta que este se sitúa en el segundo piso de la 1724 Massachusetts Ave. NW, en Washington.