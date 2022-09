Controversial libro revela que Donald Trump recibe pagos con lingotes de oro

En los últimos meses, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha estado envuelto en escándalos por cuenta del allanamiento a su mansión en Florida, donde agentes del FBI encontraron documentos clasificados que al parecer no tenían que estar en poder de una persona que no fuera el jefe de Estado.

A pesar de que el proceso judicial continúa, para nadie es un secreto que Trump es un magnate del negocio inmobiliario en Estados Unidos, además de las inversiones que realiza en otras empresas. Esto lo ha llevado a acumular una fortuna cercana a los 3 mil millones de dólares, según la revista Forbes.

Han salido a la luz datos curiosos sobre la faceta empresarial de Trump. Según el libro Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America, escrito por la periodista de The New York Times Maggie Haberman, el empresario recibe algunos pagos de sus negocios por medio de lingotes de oro.

El libro, que se publicará a comienzos del mes de octubre, relata en uno de sus capítulos cómo uno de los inquilinos del edificio General Motors en Manhattan (propiedad del expresidente desde 1998) le envió una caja con una docena de lingotes de oro para pagarle el arriendo a Trump.

El libro de Haberman relata cómo el magnate norteamericano les confesó a los empleados que lo acompañaban que no sabía qué hacer con los lingotes de oro. Por esa razón, Trump le pidió a Matt Calamari, quien más adelante se convertiría en director de operaciones de la Organización Trump, que llevara la caja con los lingotes a su residencia ubicada en la torre Trump.

Matt Calamari llevó la caja con los lingotes a su residencia ubicada en la torre Trump. - Foto: Getty Images

En el libro, la reconocida periodista se refiere a situaciones que se le han presentado al expresidente en el camino empresarial. Según información obtenida por la cadena CNN, Donald Trump se atrevió a amenazar al propietario de una revista que publicaría el incremento en su patrimonio.

Se trata de Malcolm Forbes, propietario de la revista Forbes, medio de comunicación que tenía lista una publicación con la realidad financiera de Trump y que daba cuenta de un incremento en su patrimonio neto. Para el magnate, esta información no debía ser emitida, por lo que procedió a amenazar Forbes con filtrar detalles sobre su orientación sexual.

También, en el libro se conocerían detalles sobre la confesión de Trump que daría cuenta de que en medio de sus negocios se vio obligado a tener interacción con la mafia.

Fue un adelanto de este mismo libro el que generó otra polémica a nombre del expresidente Trump, luego de que se revelara que días después que se conociera la victoria del actual presidente Joe Biden en las urnas, el magnate había dicho que permanecería en la Casa Blanca, impidiéndole a Biden que asumiera el poder.

“Simplemente, no me voy a ir (...) nunca no iremos”, habría señalado Trump a su círculo más cercano, según el libro de Haberman.

El personal de la Casa Blanca también descubrió regularmente fajos de papel que atascaban los inodoros. - Foto: Getty Images / Jeff Swensen / Fotógrafo autónomo

El personal de la Casa Blanca también descubrió regularmente fajos de papel que atascaban los inodoros, lo que les llevó a creer que Trump trató de deshacerse de ciertos documentos, según el libro de próxima publicación de Maggie Haberman, periodista del New York Times.

El ejemplar saldrá a la venta el próximo 4 de octubre y se espera cause gran polémica por la información inédita que contiene respecto a negocios, comportamientos y acciones del hoy expresidente.

Cabe recordar que Trump se encuentra vinculado a varios procesos judiciales que tienen que ver con los documentos clasificados y hallados en su casa, su responsabilidad en la toma al Capitolio, además de presuntas irregularidades en los negocios de su empresa.