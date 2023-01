El autor de la masacre en California, que dejó once muertos, denunció días antes que su familia intentaba envenenarlo

Huu Can Tran fue el autor de la masacre que dejó 11 personas muertas en un salón de baile el pasado domingo 22 de enero, en una masacre que se llevó a cabo en un salón de baile, durante las celebraciones del año nuevo lunar, el nuevo año del calendario chino.

Can Tran, de 72 años, fue encontrado sin vida horas después de la masacre dentro de una caminoneta, donde presuntamente se habría suicidado.

Denuncia contra su familia

La policía informa ahora, de acuerdo con CNN,que el hombre habría estado en la estación de policía local para hacer varias acusaciones contra su familia, una de esas, que habían intentado envenenarlo hace décadas.

Huu Can Tran de 72 años es el hombre de mayor edad en llevar a cabo un tiroteo de esta magnitud, en décadas recientes. - Foto: AP

“Tran visitó el vestíbulo del Departamento de Policía de Hemet el 7 y el 9 de enero de 2023, alegando acusaciones anteriores de fraude, robo y envenenamiento que involucraron a su familia en el área de Los Ángeles hace 10 o 20 años”, fue lo que manifestó la policía, en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, el hombre dijo que volvería con evidencia para soportar su denuncia: “Tran dijo que regresaría a la estación con documentación sobre sus acusaciones, pero nunca regresó”.

El autor de la masacre había sido cliente del salón de baile que atacó. - Foto: AP Photo/Jae C. Hong)

El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, declaró en rueda de prensa que estaban investigando si las acusaciones de Tran en ese momento contribuyeron a la “locura” que se desarrolló el domingo.

El ataque

Desde el inicio las autoridades identificaron al sospechoso como un hombre asiático. “Estamos aquí para decirles que estamos utilizando todos los recursos para detener a este sospechoso, en lo que creemos que son los casos más atroces del condado” dijo en ese momento el alguacil Luna.

Se sabe que el hombre llegó al salón de baile al que, según algunos medios, él mismo visitaba habitualmente, el Star Ballroom Dance Studio. Alrededor de las 10:22 p.m. se encontraba mucha gente en el lugar, frecuentado principalmente por comunidad asiático-estadounidense de la ciudad de Los Ángeles, quienes se encontraban celebrando el fin de semana del Año Nuevo Lunar.

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría disparado al menos 42 veces y mató a 11 personas, 10 que murieron en el momento y una más que falleció luego.

Unos 20 minutos después, el mismo hombre armado apareció en otro estudio de baile en la zona de Alhambra, un joven que se percató de la intención que tenía de iniciar un tiroteo, le quitó el arma, y lo amenazó con dispararla, ante lo cual el autor de la masacre huyó.

Autor del crimen encontrado muerto

De acuerdo con el aguacil Luna, el sospechoso fue buscado en un área extensa, después de las alertas. Finalmente, cuando ubicaron una camioneta que coincidía con la descripción, el hombre se habría percatado de lo que estaba pasando y se suicidó.

“Cuando los oficiales salieron de su patrulla para contactar al ocupante, escucharon un disparo proveniente del interior de la camioneta... “Los oficiales se retiraron y solicitaron que varios equipos tácticos respondieran. Luego, cuando los vehículos blindados bloquearon la camioneta , un equipo SWAT se acercó y encontró a Tran muerto adentro” dijo el funcionario, de acuerdo con CNN.

La mayoría de los ciudadanos de Monterrey Park son asiáticos, así como el presunto autor del tiroteo y su exesposa, quien dijo que el hombre no era violento con ella pero podía irritarse con extrema facilidad. - Foto: Reuters

El sospechoso

De acuerdo con CNN, la propia exesposa del hombre sospechoso de haber cometido los crímenes, conoció al atacante en un salón de baile. Él se ofreció a enseñarle a bailar y tiempo después, se casaron.

La mujer, que habló con medios, pero pidió no ser identificada en la prensa por la delicadeza del caso, dijo que Can Tran no era directamente violento con ella, pero que podía irritarse muy fácilmente ante cosas pequeñas. Por ejemplo, si ella no llevaba bien un paso de baile, él se disgustaba porque lo hacía “quedar mal”.

La mujer se divorció de Can Tran en 2005. Este hombre es hasta el momento la persona de mayor edad en haber perpetrado una masacre de estas dimensiones en las últimas décadas.