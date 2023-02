En un descuido, niño de 6 años pidió más de 4 millones de pesos en comida, su padre tuvo que pagar la cuenta

El padre no entendía porque llegaban tantos repartidores a su casa.

Un padre arrepentido contó la historia de la travesura de su hijo, luego de tener que pagar una alta cantidad de dinero a diferentes restaurantes. Pues bien, este caso se ha tomado las redes sociales y los medios locales por la ingenuidad del pequeño, el descuido del padre, pero también toda una lección aprendida.

Se trata de Keith Stonehouse, el padre y, Mason Stonehouse, el pequeño de 6 años, quienes residente en Michigan, Estados Unidos. Al parecer, un día cuando el adulto estaba cuidando al pequeño porque la madre estaba afuera, este le había prestado el teléfono a su hijo para que jugara videojuegos, justamente este sábado 28 de enero, y de un momento para otro comenzaron a llegar múltiples domicilios de comida a su casa.

Facebook:@/keith.stonehouse - Foto: Facebook:@/keith.stonehouse

Keith Stonehouse se sorprendió de la situación, y al revisar el detalle se dio cuenta que, el pequeño Mason, en lugar de jugar videojuegos había abierto la app de Grubhub, una plataforma de domicilios, y en resumen, había pedido montones de comida en diferentes establecimientos por un valor total de 1.000 dólares, lo que equivale a unos 4′ 697.500 pesos colombianos aproximadamente.

Entre los alimentos que pidió se encuentran pizzas, camarones gigantes, ensaladas, sándwiches, papas fritas, quesos, chile, entre otros alimentos, según recoge el medio Telemundo, indicando que, algunos de los pedidos fueron cancelados por el banco luego de detectarlos como un posible robo o estafa, pero muchos otros sí fueron tomados, procesados y llegaron hasta la puerta de su casa.

“De repente escucho el timbre de la puerta. Pero luego, el timbre vuelve a sonar y las luces entran por la ventana delantera, y luego sucede una y otra y otra vez. Estoy completamente asustado. Son cinco órdenes de camarones jumbo de 20 piezas, un montón de sándwiches de pollo, papas fritas con chile y queso, helado, hojas de parra, arroz y más sándwiches, y yo digo: ‘¿Qué está pasando?’”, indicó el padre en entrevista para el medio Today.

“Subo y le estoy gritando, preguntándole, ‘¿Por qué hiciste esto?’ y me mira solo con los ojos por encima de la manta. Mason me detiene a la mitad de la oración y extiende su mano y dice: ‘Papá, detente. ¿Cuándo llegarán las pizzas de pepperoni?’”, continuó contando Stonehouse sobre el día del incidente, resaltando que en medio del susto por el declive económico, el pequeño no tenía idea de lo que había causado.

El padre tuvo que paga la alta factura de comida que dejó la travesura de su pequeño. - Foto: Facebook:@/keith.stonehouse

Sin embargo, luego de que este hombre pagó su deuda y quedó “desequilibrado” por la alta suma de dinero, con toda la comida en su casa, un portavoz de la aplicación de domicilios lo habría contactado para apoyarlo en el difícil momento, al parecer, le dieron diferentes cupones con un valor total de 1.000 dólares y estarían pensando en contratarlo para un comercial publicitario, según revelaron a la agencia AP.

“Nos pusimos en contacto con Keith Stonehouse una vez que nos enteramos de la ola de gastos inesperados de su hijo. Queríamos mejorar las cosas para él y su familia, por lo que nos ofrecimos a enviarle $ 1,000 en tarjetas de regalo de Grubhub”, recalcó la compañía de domicilios para Today.

Tiburón muerde a un niño de 8 años mientras pescaba con su padre

En video quedó el momento en el que el pequeño Manni Alam, de 8 años, fue atacado por un tiburón cuando estaba pescando con su padre en Brisbane, Australia. Las angustiantes imágenes duran unos pocos segundos y se logra ver como el niño saca un pez del agua y enseguida, el animal salvaje lo muerde en el torso.

Pues bien, el hecho se presentó específicamente en la isla Lady Musgrave, que queda ubicada en la Gran barrera de coral de Brisbane, según resaltaron medios locales, agregando que estaba pescando con su padre, Radwan Alam, y un amigo de la familia.

Según recoge el medio australiano News 9, la intención del pequeño era tomar un video para su cuenta de TikTok en el que se le viera dentro del agua con el pez que, acabada de picar, sin embargo, rápidamente el inofensivo acto terminó en el ataque por parte del tiburón.

El pequeño solo buscaba un video mostrando el pez que había logrado pescar - Foto: Tik Tok: @huntmaster.io

“Simplemente, se sentía como un poco, me dolía un poco en el pecho, pero eso es todo”, fueron las palabras del pequeño para el medio citado, indicando que, a pesar de las fuertes imágenes, luego del susto el tiburón lo soltó y continúo su rumbo. El pequeño agregó que volvería a pesar sin temor.

Por su parte, el padre agregó que este tipo de situaciones son comunes en el buceo.

“El tiburón: Oye, eso era mío 😠”, “Ese es un mal timing, el tiburón iba directo por el pez y él lo movió”, “Afortunado que era solo un pequeño tiburón de arrecife”, “¡El niño vivirá de esa historia por el resto de su vida! ¡Y el tiburón se hará más grande cada vez que lo cuente!”, “¡¡¡¡¡GRITÉ!!!!! ¿Podemos tener una actualización?”, son algunos comentarios de los usuarios.