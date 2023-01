“Está sobrevalorado”: migrante latina, acerca de vivir en Estados Unidos

Ir a los Estados Unidos es una meta que personas de diferentes partes del mundo tienen en mente, para poder radicarse allí y mejorar su estilo de vida. Esto porque el país liderado por Joe Biden es una potencia en el que la economía juega un factor a favor. Sin embargo, para este nuevo año 2023 no se descarta la idea de que llegue una recesión.

Al deseo de poder visitar los suelos del hemisferio norte se le conoce como “el sueño norteamericano” y su impacto es positivo como negativo, pues hay quien arriban al gran país de manera ilegal, algo que para las autoridades es válido para detención y deportación.

Entonces, el requisito número uno de ingreso a los Estados Unidos es la visa. Este documento es la credencial de acceso y determina el tiempo por el cual una persona puede permanecer en ese país. Luego de eso, hay quienes tienen la opción de vivir allí. Tal es el caso de Katherin Ramírez, una mujer colombiana que se viralizó en redes tras manifestar que el sueño americano está “sobrevalorado”.

Actualmente, la mujer vive junto a su esposo e hijo en Nueva York. Mediante TikTok, la latina argumentó que pese a los esfuerzos que miles de sujetos hacen, pasando por fronteras e incluso exponiendo su vida para llegar al dichoso territorio, toman la decisión de volver a sus países debido a “las redes sociales”.

Ramírez suele hablar en los escenarios digitales sobre temas relacionados con la estadía y vida en el país anglosajón, por lo que en esta oportunidad relató que la vida en Estados Unidos no es para todos; hay quienes cometen el error de dejarse engañar por quienes suben a las redes lujos en los primeros meses.

“Es culpa de las personas, que se dejan llevar de las apariencias, porque ven que su vecino que se fue y tiene un carro, dicen: ‘Ese ya está tapado en plata’, pero eso no es así”, narró la mujer.

De acuerdo con las declaraciones de la colombiana, puede pasar que “estén lejos de la realidad”, puesto que con 1.000 o 2.000 dólares ya se puede conseguir un carro y “es extremadamente importante tener uno”. La razón de la adquisición de este medio de transporte es porque para Ramírez, los establecimientos populares, como la carnicería o verdulería, no quedan cerca y llegar a alguno de estos lugares puede tardar dos horas a pie, además de que “tampoco hay buen transporte público”.

Por otro lado, la tiktoker también recalcó que es muy común ver que una persona tenga un iPhone y eso no significa que cuente con muchos dólares. “Acá dan mucho crédito y es muy fácil tener un iPhone, un celular de alta gama, pero lo está pagando, o tener un carro del año, o tener una casa, no piense que porque la persona tiene estas cosas tiene mucho dinero. Tal vez la persona tiene es una deuda muy grande”, aseveró Katherin Ramírez.

Para finalizar, la mujer de habla hispana detalló que puede suceder que alguien se sostenga del hecho de que en Estados Unidos se puede comprar una casa rápido. En el caso de ella, tiene su casa, pero no es suya, sino del banco y tiene que pagarla por 30 años. “El día que yo deje de pagar mi casa, mi carro, mi celular, me lo pueden quitar”, agregó.

En conclusión, la latina estimó que su discurso no está orientado a que no se pueda progresar en Estados Unidos, solo que es un proceso que lleva tiempo. “Hay personas que les va muy bien, pero, realmente, yo no conozco el primero que lleve un año acá y tenga todo para devolverse a su país”, rememoró la colombiana, además dijo que los casos de éxito no significan lo mismo para todas las personas que arriban a Norteamérica.

En vista de la influencia del video, algunos cibernautas comentaron: “Totalmente cierto. La vida acá es muy difícil, se gana bien, pero también se gasta demasiado”; “Bravo por las personas que hablan con la verdad como tú”; “Tanta sinceridad en un solo video. Gracias”; “Cada quien vive su propia experiencia, pocos son los que se regresan”, se lee en TikTok.