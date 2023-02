Florida: un conductor de Lyft fue encontrado muerto; el sospechoso de su asesinato estaba en el vehículo

Un conductor de Lyft del sur de Florida que fue reportado como desaparecido la semana pasada fue encontrado muerto, según confirmó su hija en las redes sociales este martes.

“Mi papá era verdaderamente una persona única, si lo conocían o incluso lo conocieron una vez, saben exactamente a qué me refiero cuando digo eso”, escribió Lindsay DiBetta en Facebook. “Las historias que he recibido sobre él de amigos, familiares y completos extraños durante la última semana me han levantado más de lo que se imaginan”.

Durante el fin de semana, los detectives confirmaron que las autoridades del condado de Okeechobee encontraron restos humanos que creían que eran los de Gary Levin, de 74 años, del condado de Palm Beach.

Los funcionarios del condado hicieron el descubrimiento en una parte boscosa de una zona residencial en la sección noreste de la ciudad, no lejos de donde desapareció Levin, el 30 de enero.

DiBetta agradeció a las personas por su “amor y oraciones” a lo largo de esta terrible experiencia y pidió privacidad para su familia, para que puedan procesar la muerte de su padre.

Según las autoridades, el automóvil de Levin fue descubierto el jueves en Ellenborough, Carolina del Norte, siendo conducido por Matthew Scott Flores.

Cabe resaltar que Flores era buscado por un caso de asesinato en el condado de Waucula.

Allí, la Policía remolcó el KIA Stinger 2022 después de una persecución policial, que abarcó varios condados.

Según las autoridades, Levin había aceptado un viaje de Lyft cerca de Delray Beach a la 1:30 p. m. del 30 de enero y el punto de llegada estaba en Okeechobee alrededor de las 4:30 p. m.

Su familia dijo que su teléfono se usó por última vez alrededor de las 4:00 p.m. del 30 de enero en el área de Okeechobee.

Hasta el momento, la Policía aún no ha confirmado la causa de la muerte de Levin y la investigación aún sigue en curso. Flores será procesado en los próximos días.

Arrestan a un hombre que robó el carro de un conductor de ‘Uber Eats’ en Florida

En otros hechos, un conductor de Uber Eats que acababa de terminar de entregar un pedido fue apuntado con un arma en Opa-locka el viernes pasado. Ahora, la Policía arrestó a un hombre que, según dicen, fue el responsable de robarle el auto.

Los oficiales arrestaron este martes a Adam Dziri, de 20 años, que vive en el vecindario Little River de Miami. Está acusado de actuar como el conductor de la fuga.

Según un informe de arresto, alrededor de las 4:00 p. m., el conductor regresaba a su automóvil después de dejar un pedido en la cuadra 1200 de Jann Avenue cuando vio a un hombre, luego identificado como Antmauri Smith, de 20 años, saliendo de un Dodge Charger gris.

Las autoridades expresaron que después de que la víctima subió a su automóvil, Smith se acercó y le apuntó con un arma, exigiendo su dinero en efectivo y su automóvil.

Según los informes oficiales, la víctima cumplió al entregarle todo, pero pudo obtener una información crucial: el número de placa del Dodge.

Más tarde, la Policía encontró el vehículo del repartidor cerca de la intersección de la calle 82 del noroeste y la avenida 25 en el vecindario de West Little River, en el noroeste de Miami-Dade. El coche había sido incendiado.

Las autoridades escribieron que la información de la matrícula reveló que el Charger había estado involucrado en otro robo de auto armado en octubre de 2020.

El martes por la mañana, detuvieron el vehículo y dos personas identificaron a Dziri como un conductor habitual del vehículo, según el informe. Menos de dos horas después, la Policía dijo que fueron al apartamento de Dziri y lo detuvieron.

Si bien invocó su derecho a no hablar, el informe indica que las imágenes de vigilancia de su edificio de apartamentos muestran a Dziri conduciendo el vehículo aproximadamente tres horas antes del robo.

Hasta el momento, Dziri, por otro lado, está tras las rejas, detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Turner Guilford Knight por un cargo de robo de auto armado. La Policía aseguró que ambos hombres habían sido arrestados por robo de auto antes.