Hombre entró a un tratamiento por cáncer y salió hablando con acento irlandés sin ninguna explicación

Cuando los hombres llegan a los 50 años suelen tener un temor en común sin importar nacionalidad, raza, religión, equipo de fútbol, ideología u orientación política: el examen de próstata. Más aún, si producto de este examen el resultado es que se diagnostique algún cáncer, teniendo en cuenta que esta enfermedad suele ser la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en los hombres.

Justamente, esta mala noticia la recibió un hombre en Estados Unidos, el cual fue diagnosticado con un avanzado cáncer de próstata, el cual ya le había traído una metástasis, por lo que los especialistas tuvieron que tratarlo con un tratamiento especial que contemplaba que se redujera la producción de testosterona debido al crecimiento de la enfermedad en esta parte del cuerpo.

Sin embargo, ese tratamiento trajo como resultados algo que nadie se imaginó. Más allá de los efectos normales en este tipo de pacientes con cáncer de próstata, este hombre norteamericano salió de uno de los tratamientos hablando en irlandés. Algo que sorprendió a médicos, seres queridos y allegados.

Muchos hombres temen hacerse este examen, pero es necesario. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Y más fue la sorpresa al ver que no era solo que hablara en otro idioma, sino que además lo hacía con el característico acento del sur de Irlanda. Algo que no entendieron sus familiares, ya que ellos aseguran que este hombre no tiene ningún vínculo con ese país y que ni siquiera ha viajado a conocerlo.

Los especialistas, sorprendidos, intentaron analizar las causas que originaran esta curiosa forma de hablar en el paciente estadounidense, pensando que alguna clase de tumor cerebral podría haber provocado el cambio de idioma y acento en este hombre.

Según los médicos, esto se pudo tratar de un trastorno neurológico en el que el cuerpo responde de una manera inesperada e inmunitariamente en contra de algún tipo de cáncer en cualquier órgano del cuerpo, el cual tiene un impacto directo en el sistema nervioso de los humanos.

El hombre no tenía ninguna relación familiar con Irlanda, ni tampoco había visitado nunca este país. - Foto: AP

Lamentablemente, el trabajo de los especialistas no fue suficiente para salvar la vida de este hombre, que finalmente terminó muriendo producto de una metástasis. Sin embargo, el hecho despertó mucha curiosidad en propios y extraños, ya que hasta sus últimos días de vida él continuó hablando con el característico acento irlandés, el cual llegó a su vida después de un tratamiento.

Familia recaudó millonaria suma para que repartidora de pizza pudiera jubilarse en Estados Unidos

Una familia de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, reveló la historia de una trabajadora de Domino’s, quien sufrió una caída mientras les entregaba unas pizzas que habían pedido a domicilio.

Por tal motivo, la familia decidió crear una página de GoFundMe y para recolectar 200.000 dólares para ayudar a Barbara Gillespie. La colecta fue liderada por Lacey Keighron, quien dijo que estos aportes serían para ayudar con el retiro de Gillespie.

“Hola, mi nombre es Lacey y mi esposo y yo estamos tratando de recaudar fondos para Barbara, nuestra repartidora de Domino’s. Hoy tuvo una fuerte caída en nuestro porche delantero mientras entregaba nuestra comida. Nos gustaría bendecirla llevándole una ‘propina’ para ayudarla con cualquier cosa que pueda necesitar”, se lee en la descripción del perfil.

“Es una mujer mayor que se cayó y solo le importaba la comida que se le caía. ¡Mostrémosle un poco de amabilidad y quitémonos un poco de esta carga que nuestra economía está causando a las generaciones mayores especialmente! Gracias a todos”, agrega.

El 9 de febrero, en una actualización del caso, Keighron publicó: “¡Barbara puso su aviso de 2 semanas en el trabajo ayer! ¡Se jubila oficialmente! Estoy muy emocionada por ella”.

La colecta fue liderada por Lacey Keighron, quien dijo que estos aportes serían para ayudar con el retiro de Gillespie. - Foto: GoFundMe: Bless Barbara!!!

Mientras que Domino’s dio a conocer una declaración a las estaciones de televisión de Fox, en el que aseguró: “Barbara es un miembro querido de nuestra familia y recientemente fue honrada como Miembro del Equipo del Año 2022 dentro de mi empresa. También es una de las favoritas de nuestros clientes y siempre tiene una sonrisa en su rostro. Estamos todos muy emocionados de que estos clientes atentos pudieron ayudarla a transformar su vida de manera tan significativa. Estamos muy felices por ella”.

Días antes, en otra publicación en la página de donaciones, Keighton dijo: “Para su información, cuando la sorprendimos con esto (la mañana después de abrirlo), el fondo estaba solo en el rango de 50 mil dólares. ¡No teníamos idea de que crecería tanto! Desde el momento en que le dijimos a Bárbara, ella ha tenido acceso total a GoFundMe como beneficiaria, ¡así que ha podido ver/mantenerse al día con todas las donaciones y buenos deseos! ¡Los amamos a todos y estamos muy agradecidos por su amabilidad!”.

En ese sentido, la página actualmente lleva 256.022 dólares recolectados, con aportes de 15.700 personas. El donativo más importante hasta el momento es de una mujer que envió 4.000 dólares, y se observan otros de 1.000 dólares, 777 dólares y 500 dólares.