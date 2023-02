Muere mujer que quedó paralítica porque una aerolínea no le ayudó a abordar el avión

Aumenta la polémica en Estados Unidos luego de que una joven de 25 años, que se desplazaba en silla de ruedas debido a una enfermedad, pidiera ayuda en un aeropuerto para poder abordar un avión. Sin embargo, ante la negativa de los trabajadores de la aerolínea, esta mujer decidió subir por sí sola y terminó cayéndose de cabeza, según relatan medios locales.

Pues bien, el lamentable hecho sucedió en febrero de 2022 y desde ese momento la joven, identificada como Gaby Assouline, venía luchando por su vida, luego de quedar con una parálisis de la cabeza para bajo. Ahora, fuentes familiares indicaron que Assouline perdió su vida.

La joven había comprado un tiquete con asistencia y aún así le negaron la ayuda. - Foto: Tomado de GoFundMe Gaby Assouline

Según detalla el diario británico Daily Mail, los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida, en donde Assouline tomaría un vuelo con destino a Denver, Colorado, a través de la aerolínea Southwest Airlines.

Según testigos, en el momento del abordaje la mujer le pidió al staff de la compañía que le ayudara a llegar al avión en su silla de ruedas, pero estas personas le habrían negado la atención necesaria.

En su camino a tomar el vuelo, según detalla el medio, Assouline se habría estrellado en un cruce del puente aéreo por lo que terminó cayendo de la silla y golpeándose en la cabeza. El golpe le habría roto el cuello y, por consiguiente, le dañó la médula espinal. Desde ese momento, la joven de 25 años estuvo en cama con parálisis total.

“Gaby cayó sobre su cabeza, se fracturó las vértebras C2, lo que resultó en una lesión grave de la médula espinal. Tuvo un paro cardíaco y tuvo que ser intubada inmediatamente después de ser resucitada”, indicaron los familiares de la joven a través de la cuenta de GoFundMe, detallando lo que pasó después de la caída.

Gaby estuvo en cama y luchando por su vida alrededor de un año. - Foto: Tomado de GoFundMe Gaby Assouline

Ante tal panorama, la familia de Assouline indicó que la joven murió el 22 de enero, pero hasta el momento decidieron comunicarlo a la opinión pública, luego de que tomaran medidas judiciales en contra de la aerolínea por negligencia al no haber prestado la ayuda necesaria para evitar la tragedia.

“Sabemos que esto pudo ser evitado”, afirmó el abogado de la familia, Robert Solomon. “Esto es muy decepcionante porque compramos un boleto de avión que decía que ella necesitaba ayuda y ahora ellos quieren decir que ella no se dejó ayudar. Ellos saben que ella ya no se puede defender”, fue la declaración del abogado, según recoge el medio local Telemundo.

Mujer rescató a una bebé abandonada en un bosque

Una bebé recién nacida fue rescatada a comienzos de esta semana por una mujer guatemalteca, identificada como Magdalena Gregorio Órdoñez, en el condado Polk de Florida, Estados Unidos.

La bebé fue abandonada en un bosque del centro sur del estado norteamericano. De acuerdo con recopilaciones de Telemundo, la noticia ‘milagrosa’ se dio porque la mujer latina comenzó a sentir frío, así que tomó la decisión de prender una fogata a las afueras de su patio.

Luego de esto, la guatemalteca comenzó a escuchar sonidos, parecidos a los del maullido de un gato, y resultó dándose cuenta de que, en realidad, era la recién nacida llorando.

De acuerdo con las declaraciones de Magdalena Gregorio Órdoñez, ella se dejó guiar por los sonidos de supervivencia que hizo la bebé. Al momento de llegar hasta el punto donde fue abandonada la menor, entre la naturaleza, la mujer relató que tenía cobijas y otros elementos.

Así mismo, Gregorio no pudo guardar sus sentimientos y señaló que comenzó a llorar: “¿Cómo una mujer puede tirar a su bebé en el monte?”, cuestionó.

“Hay gente que no tiene familia, hay mujeres a quienes no les nace su bebé, hay hombres que quieren un bebé. Entonces, si la mujer se encuentra embarazada, es mejor que busque a quién darle esa oportunidad de criarlo, más no botarlo”, añadió la latina.

La pequeña fue enviada al hospital y su dictamen fue estable. Getty Images. - Foto: Getty Images

Los informes detallaron que la bebé tuvo un peso de seis libras y, luego de ser hallada, la llevaron rápidamente a un centro médico donde, por suerte, se dictaminó que su estado era saludable.

Debido al negligente acto, las autoridades dieron a conocer que la persona que abandonó a la recién nacida en el bosque puede estar enfrentando cargos de negligencia infantil. Por lo tanto, buscan información para dar con su paradero.

Hay que señalar que este tipo de sucesos pasan a lo largo y extenso del mundo, razón por la que los defensores de la vida y, en especial, de los niños hacen un llamado a la adopción o búsqueda de otras alternativas, antes de poner en peligro la integridad de los más pequeños.