Mujer condenada por matar a su padrastro después de encontrar fotos de ella desnuda en su computador

Una mujer de California fue condenada el miércoles por matar a su padrastro después de encontrar fotos de ella desnuda en su computadora.

Un jurado del condado de San Diego encontró a Jade Janks, de 39 años, diseñadora de interiores, culpable de asesinato en primer grado, ya que los fiscales encontraron que la mujer drogó a su padrastro, Tom Merriman, y lo estranguló el 31 de diciembre de 2020.

Janks pareció atónita cuando se leyó el veredicto mientras miraba a su abogado defensor.

Los fiscales argumentaron que Janks planeó el asesinato de Merriman después de encontrar cientos de fotos de ella desnuda en su computadora.

- Foto: Getty Images

Su abogado dijo que las imágenes estaban organizadas por partes del cuerpo y fueron tomadas mientras Janks estaba en la ducha y en otros lugares. Las imágenes se remontan a cuando Janks tenía tan solo 16 años, informó CBS8.

Janks envió mensajes de texto a sus amigos el día que murió Merriman. Uno decía: “Le acabo de dar una dosis tremenda”, mientras que en otro mensaje dijo “ya está hecho”.

Janks testificó sobre el momento en que encontró las imágenes.

“Fue el sentimiento más violatorio, horrible y desgarrador que jamás haya tenido. Me sentí enferma, sentí que no podía... ni siquiera tocar mi propia piel. No sé si hay palabras, ni siquiera en una película he visto algo tan enfermizo”,

Hasta el momento, Janks enfrenta de 25 años a cadena perpetua y tiene una audiencia programada para el 3 de abril de 2023.

Un padre de Alabama golpeó a su hija con la barra de la cortina de la ducha tras descubrirlo siendo infiel

En otros hechos, un hombre en Russellville, Alabama, golpeó a su hija de 14 años después de que ella se enterara de que él usaba una cuenta de redes sociales donde podría tener una aventura.

La hija de 14 años le dijo a la policía que descubrió una cuenta de redes sociales que su padre, Christopher Andrighetti, de 39 años, estaba usando para posiblemente tener una aventura y se lo dijo a su madre.

Cuando Andrighetti se enteró de que su hija encontró la cuenta de la red social, comenzó a “golpearla violentamente” con una barra de cortina de baño y un trozo de madera, afirmó la oficina del alguacil del condado de Franklin.

Andrighetti también empujó a su hija al suelo, la abofeteó y arrojó varios artículos, incluidas botellas de vidrio.

La oficina del alguacil dijo que Andrighetti luego le dijo a su hija que “limpiara el desorden”, pero cuando este se fue a la cocina, vio que la niña abría la puerta principal y se dirigía a la casa de un vecino.

Cuando llegó la policía, vieron “botellas de cerveza rotas afuera, artículos que habían sido cortados recientemente, un interruptor de Nintendo roto y gotas de sangre afuera de la puerta de la casa rodante”.

Otro niño se escondía dentro de un armario, según los funcionarios, quienes describieron la casa móvil “desordenada” cuando llegaron.

“Los agentes forzaron la entrada a la residencia donde encontraron la casa en desorden. El televisor había sido destruido, las computadoras portátiles aplastadas y destrozadas, los artículos de cocina esparcidos por todo el lugar, los muebles de la habitación de los niños tirados y la ropa por todas partes”, dijo el alguacil del condado de Franklin.

Andrighetti, por su parte, estaba escondido dentro del armario de un dormitorio cuando llegaron los agentes, y la oficina del alguacil dijo que estaba “cubierto de sangre por laceraciones autoinfligidas en los brazos y la cintura”.

Hasta el momento, el padre fue detenido por cargos de violencia doméstica en primer grado, abuso infantil y violencia doméstica en primer grado y comportamiento criminal. Andrighetti está detenido en la cárcel con una fianza de $200.000.