¿Podrá Donald Trump resistirse a usar su cuenta en Twitter nuevamente? Elon Musk levantaría veto

Elon Musk es ahora el dueño de Twitter. Lo que, entre otras cosas, significa que la prohibición permanente del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la red social podría terminar pronto.

“Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump, creo que fue un error”, dijo Musk en mayo. “Yo revertiría el baneo (...) Prohibir a Trump en Twitter no acabó con la voz de Trump, sino que la amplificará entre la derecha y por eso es moralmente incorrecto y rotundamente estúpido”.

La prohibición de Trump fue aplicada por primera vez por Twitter tras los disturbios del 6 de enero de 2021 ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos. Ahora, eso puede cambiar porque Musk dijo el viernes que las cuentas suspendidas no se restablecerán hasta que se convoque un nuevo “consejo de moderación de contenidos”.

A primera hora del viernes, Trump emitió un comunicado sobre la toma de posesión de Musk en Twitter utilizando su propia plataforma de medios sociales Truth Social.

“TRUTH SOCIAL se ha convertido en una especie de fenómeno”, escribió Trump el viernes por la mañana. “Estoy muy contento de que Twitter esté ahora en manos sanas y ya no sea dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que realmente odian a nuestro país”, escribió Trump, añadiendo: “amo la verdad”.

Dejando a un lado las alabanzas de Trump sobre Truth Social, el hecho es que Twitter es una plataforma mucho mayor para el expresidente. Truth Social era, hasta el viernes por la mañana, la 43ª aplicación gratuita de redes sociales más descargada en la Apple Store.

También hay otros problemas con Truth Social, incluyendo una serie de dificultades legales y regulatorios.

Cuando quedó claro que, después de muchas maquinaciones, el acuerdo de Musk para comprar Twitter saldría adelante, las acciones de la sociedad de adquisición con fines especiales diseñada para hacer pública Truth Social se desplomaron.

También está la cuestión del alcance. Trump tiene 4,37 millones de seguidores en Truth Social, una cifra minúscula comparada con los 88 millones que tenía en Twitter antes de ser vetado.

Y Trump ha hablado abiertamente de lo decisivo que fue Twitter para el ascenso de sus perspectivas políticas.

“Dudo que estuviera aquí si no fuera por las redes sociales, para ser sincero”, dijo Trump en una entrevista de 2017 en Fox Business. “Tuitear es como una máquina de escribir: cuando lo saco, lo pones inmediatamente en tu programa. Cuando alguien dice algo sobre mí, soy capaz de hacer bing, bing, bing y me encargo de ello. De la otra manera, nunca estaría saliendo a la luz”.

Trump, sin embargo, ha insistido en que no volvería a unirse a Twitter.

“No volveré a Twitter”, dijo Trump en abril. “Me gusta Elon Musk. Me gusta mucho. Es un individuo excelente. Hicimos mucho por Twitter cuando estaba en la Casa Blanca. Me decepcionó la forma en que me trató Twitter”.

Eso es más fácil de decir antes de que la persona que dice que acabará con su prohibición sea dueña de la empresa.

Donald Trump no escribió una carta a Elon Musk por su compra de Twitter

Luego de que se anunciara a Elon Musk como el nuevo dueño de Twitter en la mañana del viernes 28 de octubre, empezó a circular en redes una carta firmada por Donald Trump. En ella, el expresidente de Estados Unidos felicitaba a Musk por su nuevo cargo.

Después de que miles de usuarios en redes sociales empezaran a replicar la carta, la agencia de comunicaciones Asian News International (ANI) anunció que la misiva era falsa. A través de su cuenta oficial de Twitter, el portal de noticias escribió: “Tweet retractado. No se ha publicado ninguna declaración de Donald Trump sobre la toma de control de Twitter por parte de Elon Musk. Esta fue una declaración falsa que circulaba. Error lamentado”.

En la misma carta, que supuestamente estaba firmada por Donald Trump, el exmandatario anunciaba a todos sus seguidores que probablemente regresaría a Twitter muy pronto. “Me dijeron que mi cuenta volverá a funcionar el lunes; ya veremos. Feliz de poder participar en una empresa de propiedad afroamericana”, se leía en la carta.