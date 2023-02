Reconocido restaurante de Estados Unidos prohibirá la entrada a menores de 10 años

La nueva política que implementó un restaurante en Estados Unidos, que no permitirá la entrada de menores de 10 años, no ha parado de dar de qué hablar en las redes sociales. Por su polémica apuesta, el establecimiento comercial ha recibido cientos de críticas, como también alabanzas por otros sectores de la población de la zona.

Se trata del restaurante italiano Nettie’s House of Spaghetti, que se ubica en Tinton Falls, Nueva Jersey, Estados Unidos, un establecimiento que se especializa en el servicio de diferentes tipos de pastas, pero que a traves de sus redes sociales informaron a sus clientes que por diferentes motivos, habían decidido limitar el recibimiento de niños a su local comercial, muy a pesar de las críticas y molestias que generaría en la población local.

El restaurante dijo que no tenía la forma de acomodar a los niños pequeños en sus instalaciones. - Foto: Getty Images

Con un largo mensaje en su cuenta de Facebook, desde el restaurante dejaron en claro que no estaban en contra de los pequeños, sino que tenían dificultades para adaptar su espacio comercial a las necesidades de los niños, por lo que decidieron que desde marzo comenzará a regir la nueva política y se disculparon con sus comensales.

“Amamos a los niños. Realmente, realmente, lo hacemos. Pero últimamente, ha sido extremadamente difícil acomodar a los niños en Nettie’s”, comentaron explicando en su comunicado, indicando que la decisión no había sido tomada por intolerancia.

“Entre los niveles de ruido, la falta de espacio para sillas altas, la limpieza de desastres y la responsabilidad de los niños corriendo por el restaurante, hemos decidido que es hora de tomar el control de la situación. Esta no fue una decisión que se tomó a la ligera, pero algunos eventos recientes nos han empujado a implementar esta nueva política”, continuaron agregando, explicando las razones que los llevaron a tomar la decisión.

“A partir del 8 de marzo, el día que regresamos de nuestras vacaciones de invierno, ya no permitiremos que los niños menores de 10 años cenen en el restaurante. Sabemos que esto va a molestar mucho a algunos de ustedes, especialmente a aquellos con niños que se portan muy bien, pero creemos que esta es la decisión correcta para que nuestro negocio avance. Gracias por entender”, concluyó el reconocido restaurante.

El restaurante de pasta afirmó que ama a los niños pero que no han encontrado la forma de adecuarse a ellos.

Pues bien, la polémica noticia dejó cientos de comentarios de todo tipo en la red social, desde aquellos que apoyaban la decisión, los que hicieron chistes al respecto, y hasta quienes desataron su furia en contra de la administración del comercio. Aunque la ola de mensajes también llevó a los administradores de la página a restringir la publicación.

“Eso es realmente triste de escuchar. Tenía muchas ganas de probar su salsa, pero con un niño de 9 años que se porta bien, no soy bienvenido”, “Siempre hay comida para llevar si los niños realmente quieren probarla. No todos los restaurantes son aptos para un “ambiente familiar”, “Creo que es una buena política. Y para que conste, tengo hijos, ya he crecido y sigo estando de acuerdo con esto.”, son algunos de los comentarios que dejaron los administradores de la página.

Familia recaudó millonaria suma para que repartidora de pizza pudiera jubilarse

Una familia de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, reveló la historia de una trabajadora de Domino’s, quien sufrió una caída mientras les entregaba unas pizzas que habían pedido a domicilio.

Por tal motivo, la familia decidió crear una página de GoFundMe y para recolectar US$ 200.000 para ayudar a Barbara Gillespie

“Hola, mi nombre es Lacey y mi esposo y yo estamos tratando de recaudar fondos para Barbara, nuestra repartidora de Domino’s. Hoy tuvo una fuerte caída en nuestro porche delantero mientras entregaba nuestra comida. Nos gustaría bendecirla llevándole una “propina” para ayudarla con cualquier cosa que pueda necesitar”, se lee en la descripción del perfil.

La familia decidió crear una página de GoFundMe para recolectar US$ 200.000 para ayudar a Barbara Gillespie. - Foto: GoFundMe: Bless Barbara!!!

“Es una mujer mayor que se cayó y solo le importaba la comida que se le caía. ¡Mostrémosle un poco de amabilidad y quitémonos un poco de esta carga que nuestra economía está causando a las generaciones mayores especialmente! Gracias a todos”, agrega.

El 9 de febrero, en una actualización del caso, Keighron publicó: “¡Barbara puso su aviso de 2 semanas en el trabajo ayer! ¡Se jubila oficialmente! Estoy muy emocionada por ella”.

Mientras que Domino’s dio a conocer una declaración a las estaciones de televisión de Fox, donde aseguró: “Barbara es un miembro querido de nuestra familia y recientemente fue honrada como Miembro del Equipo del Año 2022 dentro de mi empresa. También es una de las favoritas de nuestros clientes y siempre tiene una sonrisa en su rostro. Estamos todos muy emocionados de que estos clientes atentos pudieron ayudarla a transformar su vida de manera tan significativa. Estamos muy felices por ella”.

Días antes, en otra publicación en la página de donaciones, Keighton dijo: “Para su información, cuando la sorprendimos con esto (la mañana después de abrirlo), el fondo estaba solo en el rango de US$ 50 mil. ¡No teníamos idea de que crecería tanto! Desde el momento en que le dijimos a Bárbara, ella ha tenido acceso total a GoFundMe como beneficiaria, ¡así que ha podido ver/mantenerse al día con todas las donaciones y buenos deseos! ¡Los amamos a todos y estamos muy agradecidos por su amabilidad!”.

En ese sentido, la página actualmente lleva US$ 256.022 recolectados, con aportes de 15.700 personas.

El donativo más importante hasta el momento es de una mujer que envió US$ 4.000, y se observan otros de US$ 1.000, US$ 777 y US$ 500.