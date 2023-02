Tenencia irresponsable de armas: niño de 3 años encontró una pistola en una mesita de noche y al accionarla murió

Un nuevo hecho derivado de la tenencia de armas de fuego en Estados Unidos enluta al estado de la Florida, luego de que sus autoridades policiales confirmaran que el pasado miércoles, 15 de febrero, un menor de edad fue víctima de un accidente al manipular un arma de fuego hallada en un cajón de la mesa de noche de sus padres.

Según detallan las autoridades, el menor, de tan solo tres años de edad, terminó accionando la pistola 9 milímetros en su rostro, en un hecho que le ocasionó la muerte inmediata.

Según recogen medios locales en Estados Unidos, el hecho puntual tuvo como escenario una localidad conocida como DeLand, ubicada a escasas 40 millas al norte de la ciudad de Orlando, cuando el menor de edad y su hermana de 7 años jugaban en la habitación de sus padres mientras estos habían salido a realizar algunas compras en el supermercado.

En ese contexto, el menor encontró el arma en el cajón y la accionó accidentalmente en dirección a su rostro, lo que causó la alarma de su hermana mayor, una joven que había quedado al cuidado de los dos pequeños, quien se apresuró a entrar a la habitación y encontró la impactante escena.

Según refieren las autoridades locales, en una rueda de prensa entregada el pasado jueves, y recogidas por medios locales, la menor de 16 años, al evidenciar lo ocurrido, y en medio del horror y el shock propios del escenario, optó por dar aviso a las autoridades en una llamada que los uniformados han calificado como “una de las peores llamadas de alerta que se puedan imaginar”.

El hecho fue reportado a las autoridades por su hermana mayor, una joven que entró a la habitación y se encontró con la impactante escena. - Foto: iStock

En medio de la impotencia y la dificultad para describir lo que había sucedido, la adolescente apuntó a decir: “mi hermanito se acaba de suicidar”, complementando con una descripción de la escena de los hechos, al afirmar “hay sangre por todos lados”.

La historia fue puesta en conocimiento público por parte del sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, a través de una conferencia de prensa en la que entregó mayores detalles de lo ocurrido, el avance de las investigaciones, y realizó un llamado especial en favor de la tenencia responsable de armas.

El policía detalló que según lo evidenciado, el arma solamente se accionó en una ocasión, suficiente para acabar con la vida del menor.

Tras acudir al lugar, las autoridades han emprendido una exhaustiva investigación que busca determinar las razones por las cuales el padre guardaba el arma de fuego en la gaveta de su mesa de noche, pese a que habitualmente lo hacía en una casilla de seguridad especial; no obstante, también se determinó que el dispositivo especial se encontraba averiado.

La investigación también arrojó que la tenencia de armas en la casa responde a que el padre de la víctima, un hombre cuya identidad no se reveló, trabaja como oficial de correccionales en el estado de Florida; no obstante, advirtió que el arma empleada en este accidente no corresponde a material de dotación del hombre.

Autoridades recordaron la importancia de que, en los casos en los que hay armas en las casas, estas no estén al alcance de los niños. - Foto: Getty Images

“Esto nunca debería haber sucedido”, advirtió el sheriff, quien también explicó que, en medio de la investigación se logró establecer que esa no era la única pistola que tenía el padre de la víctima, afirmando que otra arma de fuego reposaba sobre la nevera en la cocina, la cual tampoco responde a dotación propia del agente.

En medio de su intervención en la rueda de prensa, el sheriff advirtió que este nuevo hecho violento debe servir como muestra para los adultos sobre la importancia del debido manejo y tenencia responsable de armas, acusando el peligro que ellas representan para personas que no están en capacidad de manejarlas, ni tampoco en el estado mental necesario para ser conscientes del peligro que representan estos elementos.

De momento, el caso fue registrado como un hecho accidental que, a la luz de la legislación Estatal, no refieren o significan razones para arrestar a la persona responsable del arma, en tanto así lo dictan las normas por los primeros 7 días después de la ocurrencia de los hechos referidos a niños que reciben un disparo accidental.