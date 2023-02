Tiktoker fue enviada a prisión por fingir tener cáncer y estafar a sus seguidores

Una joven de 19 años, residente de Iowa, Estados Unidos, fue señalada de haber mentido a sus seguidores en redes sociales y a cientos de personas para pedir dinero, que utilizaría en un supuesto tratamiento contra el cáncer que “padecía”. La mujer llegó a recolectar unos 37.000 dólares, lo que equivale a unos $171.296.495 millones de pesos aproximadamente.

Según indicaron medios locales, la joven identificada como Madison Russo, habría indicado desde sus redes sociales que tenía un tumor del “tamaño de un balón de fútbol”, por lo que sufría de cáncer de páncreas y pedía a las personas de buena caridad que le ayudaran con donativos, a través de una cuenta en la plataforma GoFundMe.

“Cáncer de páncreas en etapa 2, leucemia linfoblástica aguda y un tumor del tamaño de una pelota de fútbol que se envolvía alrededor de su columna”, indicó la policía local sobre las enfermedades que, presuntamente, la joven Russo decía padecer a sus seguidores para que la ayudaran.

Russo, quien es residente de Bettendorf, una ciudad en el estado mencionado, subía fotografías en las que se le veía con instrumentos médicos, recibiendo, presuntamente, los tratamientos para su enfermedad, lo que daba un parte de veracidad para sus seguidores.

Y no solo estas imágenes daban parte de tranquilidad a los donantes, sino que, según recoge el medio local New York Post, Russo era invitada a dar charlas a diferentes lugares, entre ella una reconocida universidad y un podcast sobre la lucha contra el cáncer, entre otros temas de superación personal.

La joven fue invitada a diferentes organizaciones para contar su experiencia. - Foto: Tik Tok:@bobbysmurdyyy

Al parecer, luego de su reconocimiento en las redes sociales y ser invitada a eventos, fue que, algunos expertos médicos denunciaron “terribles inexactitudes potencialmente mortales en la colocación de su equipo médico en su cuerpo”, así como otras contradicciones en su tratamiento, según reveló el medio KWQC.

Las autoridades locales indicaron que, luego de la investigación, se llevó a cabo la detención de la joven Russo el 23 de enero, cuando ya, alrededor de 439 personas habían caído en su estafa. Ahora, se indicó que deberá comparecer por robo en primer grado, y según indican medios locales, puede llegar a pasar hasta 10 años en la cárcel.

Mujer perdió su trabajo por tener los dientes partidos

Rose Marie Counts, la protagonista de este caso que ha generado indignación, narró su historia a través de sus redes sociales. Según contó, fue violentada por su pareja y como resultado de esto perdió algunos dientes; la consecuencia llegó hasta su trabajo, pues le dijeron que no podía atender a los clientes sin su dentadura completa. Ahora, en su denuncia menciona su doble victimización y la poca consideración que ha tenido por parte de sus superiores.

La mujer indicó que tuvo que dejar su trabajo aunque lo "amaba". - Foto: Facebook_: @rose.dettycounts

Counts, quien reside en Circleville, una ciudad de Ohio, en Estados Unidos, a través de su cuenta de Facebook, le contó a sus seguidores, sollozando, el porqué la habían despedido de su trabajo después de que su pareja la agrediera físicamente.

En su video, Counts reveló que llevaba alrededor de un mes trabajando en un establecimiento comercial de cadena llamado Sheetz, pero las políticas de la compañía insisten en que sus empleados deben tener una “perfecta, hermosa y cálida sonrisa de bienvenida”, por lo que sus colaboradores debían arreglarse los dientes en caso de tenerlos rotos. Pero a ella no le alcanzaba el dinero para arreglarse la dentadura.

Lo cierto es que un día esta mujer llegó a su trabajo, pero le solicitaron que se acercara a la oficina de su superior. En ese momento fue cuando le indicaron que no podía seguir trabajando, porque se le había vencido el plazo para arreglar sus dientes, según relata en sus redes sociales. Entonces Counts, desesperada, indicó que ella “amaba” trabajar en ese lugar y que por favor no la despidieran, pero la decisión de sus jefes no tenía reversa.

“Esta compañía no tiene idea por lo que he pasado. Perdí estos dientes frontales, porque mi exesposo me dio un cabezazo, porque olvidé apagar la luz del pasillo... Es legítimo, es una mala experiencia que sucedió en mi vida que todavía estoy tratando de…”, dijo la mujer en su publicación, resaltando que aun el verse sus dientes partidos le recordaba el maltrato al que era sometida por parte su expareja.

La mujer indicó que no tenía el dinero suficiente para una dentadura temporal. - Foto: Getty Images

“Me informaron que la política establece que todos los empleados de Sheetz deben tener y permanecer con una perfecta, hermosa y cálida sonrisa de bienvenida... La compañía define mi sonrisa como poco hermosa, porque todavía tengo trabajo que hacer en ellos”, recalcó Counts en su publicación, indicando que muy a pesar de su buen desempeño, no podía seguir trabando en la compañía.

“Esta es, en mi opinión, una de las mayores formas de discriminación que puede haber. ¿Quiénes son ellos para decidir qué es la belleza? Así que dejo este trabajo sintiendo que no soy lo suficientemente buena otra vez”, resaltó la estadounidense, resaltando que muy a pesar del cariño que le tenía al lugar, decidió no intentar recuperarlo.