Una joven pensó que tenía apendicitis pero se llevó una enorme sorpresa

Un video se ha convertido en viral en las redes sociales. El hecho tuvo relevancia al ser una situación que bien podría sucederle a cualquier mujer, además de que este tipo de casos suelen ser muy llamativos por su rareza y el impacto que tienen tanto en la joven, como en su entorno.

La joven vinculada fue identificada como Kayla Simpson, de 21 años, quien contó en sus redes sociales que presentó dolores en la parte inferior de su estómago, por lo que decidió ir al hospital para un chequeo, además tenía sospechas de que su afección fuera una apendicitis, situación que si no es tratada a tiempo puede terminar con la vida de quien la padece.

Sin embargo, al llegar al centro médico y tras los exámenes para determinar de qué se trataba las molestias en su estómago, los médicos se dieron cuenta que la joven estaba en embarazo y los dolores eran contracciones, por lo que Simpson ya estaba en labor de parto.

“Fui al hospital pensando que tenía apendicitis. Comencé a gritar de dolor y el médico corrió a mi habitación del hospital. ¡Era una cabeza!”, dijo la joven en su video.

Según The New York Post, la joven reveló que no sospechaba que estuviera embarazada, puesto que había tenido periodos menstruales normales, incluso, había bajado de peso en los meses previos, por lo que no tuvo ningún indicio sino hasta que llegó el momento del alumbramiento.

“No tenía estómago, había perdido 30 libras y estaba más delgada que nunca”, la joven agregó que su parto duró 15 minutos y que la bebé, a quien nombró Madi y ya cuenta con un año de vida, está totalmente sana.

@kaylanicolesimpson crazy that a year ago I was 9 months pregnant ♬ Made You Look - Meghan Trainor

Modelo recibió camioneta y ramo de dólares en su primer aniversario

Una modelo paraguaya, quien luego de llevar casi doce meses o un año con su novio recibió un sorprendente regalo, el cual para poder obtenerlo se necesita de un buen dinero. Incluso, hay quienes hasta estando casados no tienen la capacidad de poder hacer este tipo de presentes, razón por la cual el nombre de Pamela Ruíz comenzó a viralizarse por las redes sociales.

Fueron dos regalos: una gran camioneta y un ramo, pero en esta oportunidad en vez de rosas el amarre estaba compuesto por billetes de 100 dólares.

Según lo compartido por la modelo, su novio, el empresario Ever Santino, la sorprendió con semejantes entregas materiales. De hecho, su historia se convirtió en tendencia porque Ruíz expresó que recibió los detalles antes de que fuera la fecha exacta de su aniversario de pareja y lo que más llamó la atención, en especial de los cibernautas paraguayos, es la cantidad de dinero que varios diarios locales han reseñado sobre el precio total de los regalos.

A través de Instagram, la mujer subió un carrete de fotografías presumiendo lo que recibió de su novio.

“Mi nuevo cohete chiquis. Me adelantaron la sorpresa y el regalo por un año de relación, en diciembre recién cumplimos. Cada vez me sorprende más lo comprometido que está conmigo. Estoy inmensamente feliz y agradecida con Dios por haberme mandado un hombre que me cuide, respete y ame con tanto compromiso. Gracias mi amorcito. ¡Te amo!”, se lee en el perfil de la paraguaya.

Teniendo en cuenta cifras compartidas por Diario Extra, el ramo de billetes que le regalaron a Pamela tiene un acumulado de 2.000 dólares (más de 10 millones de pesos colombianos, hoy costando más de $5.000).

Por otra parte, la camioneta no se quedó atrás y es que el vehículo es de este año. Se trata de una Chevrolet Silverado 2022 la cual cuesta más de 45.000 dólares (más de 200 millones en billetes colombianos).