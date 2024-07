Algunos buenos discos de 2005 (hasta ahora)

Se suele creer que si uno escucha música en inglés sin conocer el idioma, está perdiendo la mitad de la información. Por contraste, uno podría citar a un sociólogo de los años 60 que decía sorprenderse cuando oía que todo el mundo a su alrededor conocía de memoria la letra de "Hey Jude" sin saber realmente de qué se trataba. La letras del 'rock' en inglés recurren varias veces a lo surrealista y, quizás en ese sentido, estemos a la par con los oyentes anglosajones. David Bowie confesó una vez que "cuando estoy atrancado para terminar una letra, saco mi último recurso: la abrumadora falta de lógica". Así que, hecha esta aclaración, aquí van cuatro de los mejores discos "Anglo" que han aparecido este año.

BECK: "GÜERO"

El año 2005 representó para Beck Hansen un retorno al circuito de conciertos. Primero lanzó su álbum "Güero" sin promoverlo demasiado, esperando a ver qué pasaba. Con el tiempo, el disco se fue haciendo favorito entre los compradores y alguna canción logró entrar a la radio. Entonces, hace un par de meses, organizó a toda velocidad una gira (haciendo, incluso, de telonero de los Rolling Stones en una fecha) y se embarcó con bastante éxito. Los tiempos cambian; tal vez si Beck hubiera grabado una especie de segunda parte de "Loser", no tendría el aplauso que tuvo en 1994, pero "Güero" es mucho más que eso: explora influencias que van desde los Beatles hasta el Bossa Nova, pasando por ligeros toques de música electrónica. Y está producido por los Dust Brothers, lo cual es garantía de un sonido atrayente.

KEANE: "HOPES AND FEARS"

Comentaron los periodistas que, en el pasado evento "Live 8", lo más cercano a un himno fue la versión que hizo Keane de "Somewhere Only We Know". El trío sorprende, primero, porque no son comunes las formaciones rockeras que prescindan de la guitarra. Teclados, batería y la voz suave de Tom Chaplin se hacen a una sencillez y a una suficiencia abrumadoras. Un crítico inglés definió su estilo como "Merry Pop". Uno, en verdad, solamente había oído la palabra "Merry" antecediendo la palabra "Christmas". Quizá sea una pista para sugerir que este álbum será este año un excelente regalo de navidad.

JACK JOHNSON: "IN BETWEEN DREAMS"

El problema de muchos cantautores consiste en que le dan tanto peso a la letra, que se olvidan de combinarla con una buena melodía. Jack Johnson es una honrosa excepción. Pertenece a una nueva generación de cantautores interesados en llevar un mensaje sobre la situación actual, social o humana, con algo de humor y, como si fuera poco, con muy buena música. Johnson mantiene la guitarra acústica como la base de su sonido, y la mirada atenta al mundo como la base de sus letras. Haciendo un guiño irónico a su gremio de cantautores y las peleas que fácilmente surgen entre ellos, canta en "Never Know": "mi metáfora es mejor que la tuya".