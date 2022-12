Arbitraje femenino: justo, necesario… y políticamente correcto

“No se puede poner un árbitro así en esta instancia. No está a la altura (Antonio Mateu Lahoz)”, fustigó Lionel Messi; “Es inadmisible que pongan un árbitro argentino (Facundo Tello) después de lo de Messi”, retrucó Pepe; “No me gusta hablar de árbitros y tal, no suelo hacerlo nunca, pero hoy es imposible no hablar de él (Daniele Orsato) porque es uno de los peores que conozco”, sentenció Luka Modric. Tras la‘tregua’, dada la incuestionable impartición de justicia y generalizada aceptación del VAR (Video Assistant Referee) en la Copa Mundial de la Fifa Rusia 2018, las polémicas arbitrales estuvieron a la orden del día en la fase eliminatoria de la edición 2022.

Seis árbitras formaron parte del célebre ‘Team One’ en Qatar, compuesto por 129 colegiados entre principales, asistentes y oficiales VAR. “Enfatizamos que es la calidad lo que importa para nosotros y no el género”, manifestó el presidente del comité de árbitros de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Pierluigi Collina. Sin embargo, solamente uno de los 64 partidos contó con conducción referil femenina: Costa Rica 2-Alemania 4, juego válido por la tercera fecha del grupo E. ¡Uno (1) de sesenta y cuatro (64)! Mayúscula oportunidad perdida por Fifa de, en su evento insignia, enviar un contundente mensaje de equidad al mundo con el fútbol como vehículo. Todo enmarcado, y por ende potenciado, por la juzgatoria mirada al exótico país organizador, cuestionado por los derechos y libertades de sus ciudadanas. Por cierto, Qatar –como Rusia en 2018– fue objeto de un inusitado boicot mediático occidental. Tema para futuras editoriales.

Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en dirigir un encuentro mundialista masculino. - Foto: REUTERS

Tuvieron que pasar 43 partidos, en diez de los cuales repitieron designación árbitros principales, para que Stéphanie Frappart se convirtiera en la primera mujer en dirigir un encuentro mundialista masculino. Además, acompañada por dos asistentas, la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Díaz. Hasta entonces, lo histórico era la anecdótica participación como cuartas, limitadas en ese rol a poco más que el control de las áreas técnicas y la operación del cartel electrónico. La francesa, sobrecalificada para lo tardía que resultó su oportunidad, cumplió con una impecable labor, permitiendo el desarrollo del juego –hasta entonces– con menor cantidad de faltas (12), sin medidas disciplinarias (tarjetas amarillas o rojas) y “demostrado que las mujeres manejan mejor los conflictos”, como destacó José Borda, experimentado analista arbitral. ¿Sorprendió?

No. Frappart fue galardonada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) como la mejor árbitra del mundo, rótulo revalidado en sus participaciones en competencias tanto femeninas como masculinas de la talla de la Supercopa de la Uefa o la Champions League. Sí, la ‘Chaaampiooons’.

Así entonces, si la gestión de Pierluigi Collina estaba apercibida por el deficiente desempeño de sus dirigidos en Qatar 2022, deberá ser objeto de una tarjeta roja por la ‘ocasión manifiesta de gol’ perdida al resultar testimonial la participación de las árbitras en la cita mundialista contemporánea de mayor carga sociopolítica. “Las oportunidades no se van, las aprovechan otros”, dice el viejo adagio.