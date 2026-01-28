Fortalecer la televisión pública: la apuesta estratégica para 2026

El año que acaba de iniciar se nos presenta retador, especialmente a las regiones, para la consolidación de muchos procesos en los territorios y para afianzar la transformación cultural y económica de lo que se conoce hoy como “la Colombia profunda”.

A los desafíos sociales no escapa el sector de la televisión pública, que durante 2025 experimentó avances importantes en tecnología, en mejoramiento de contenidos y en la calidad de las producciones.

Este proceso, que en una columna anterior llamé “salto cualitativo”, parece haber entrado en una fase irreversible, en la que las comunidades están ganando cada vez más protagonismo y donde sus rostros, sus historias y sus necesidades están siendo más visibles.

Una de las primeras noticias de este año 2026 para el sector audiovisual corrió por cuenta de una iniciativa del Ministerio de las TIC y del Gobierno nacional en su conjunto, con el fortalecimiento de la televisión pública en el departamento del Amazonas.

Después de una inversión pública de más de 2.700 millones de pesos, hoy los habitantes y comunidades de ese departamento pueden contar con una ventana al mundo, tanto para conectarse con las realidades de otras latitudes, como para mostrar el potencial y sus riquezas naturales y culturales.

Ese importante anuncio resulta esperanzador y llega en un momento clave en el que la televisión pública está haciendo ingentes esfuerzos por atender la necesidad de visibilizar a una región que, como muchas a lo largo y ancho del territorio nacional, han estado históricamente invisibilizadas.

Fortalecer la televisión pública, a partir de una construcción colectiva que tome en cuenta las iniciativas de la gente, de las mujeres en los municipios y corregimientos, de los jóvenes, de los niños y de los adultos mayores, es el camino también hacia el desarrollo de esas comunidades.

Además, está demostrado que es la televisión pública el instrumento por excelencia para la construcción de la identidad regional, no solo en su señal abierta y tradicional, sino a través de los nuevos formatos y plataformas tecnológicas a las que han migrado los contenidos de los canales regionales.

La educación, la cultura, los deportes y el sano entretenimiento son factores fundamentales para edificar una nación que reconoce y se autorreconoce desde sus riquezas, costumbres y realidades.

La televisión pública colombiana está viviendo un momento brillante y así quedó demostrado a finales de 2025 en los Premios TAL (Televisión de América Latina). Colombia obtuvo 17 premios y dos menciones especiales, convirtiéndose en referente entre las televisiones latinoamericanas.

Este avance sectorial se constituye en una motivación para plantear desde este inicio de año una reflexión que como país nos debe ocupar y es el de tener en los primeros renglones de la agenda pública, el proceso de fortalecimiento de la televisión pública, de modo que se pueda afianzar lo ganado en los últimos meses en calidad y diversidad cultural.