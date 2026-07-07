La diáspora colombiana como “swing state”: una lección electoral y una agenda pendiente de desarrollo

La elección presidencial en Colombia dejó una lección que va más allá de la coyuntura: los colombianos en el exterior ya no son un electorado marginal. La contienda se decidió por apenas 250.830 votos en todo el país. De esos, 177.809 provinieron de la diferencia entre candidatos en el voto en el exterior: Iván Cepeda obtuvo 213.140 votos en consulados y embajadas, frente a 390.949 de Abelardo De La Espriella, sobre un total de 613.049 votos válidos. En una elección definida por un cuarto de millón de votos, casi tres cuartas partes de esa brecha se generaron fuera del territorio nacional. No fue el único factor, pero sí uno que el debate nacional suele subestimar.

En el sistema político estadounidense, un swing state es un Estado donde ninguna fuerza política tiene asegurada la victoria y cuyo resultado puede inclinar una elección cerrada. No es una categoría jurídica, sino una manera de describir territorios cuyo peso electoral puede cambiar el resultado final. El voto colombiano en el exterior se comportó de forma análoga: no es una circunscripción diseñada como “estado bisagra”, pero su magnitud, en esta elección, fue decisiva. No porque estuviera milimétricamente dividido, sino porque, en agregado, su diferencia se acercó a dos tercios del margen nacional.

Los datos de participación ayudan a verlo con claridad. En la práctica, el voto en el exterior funciona como un “departamento” adicional: el número de colombianos que efectivamente votó fuera del país equivale aproximadamente al de quienes votan en Boyacá en una elección presidencial. El comportamiento de ese electorado fue, además, heterogéneo. De La Espriella logró ventajas abrumadoras en Estados Unidos y Canadá, mientras que Cepeda ganó en buena parte de Europa y Oceanía. España, el principal país europeo en número de votantes colombianos, registró más de 130.000 sufragios en la segunda vuelta y un resultado prácticamente empatado, con una ligera ventaja para Cepeda. Más que un bloque uniforme, la diáspora se mostró como un espacio competitivo, con preferencias cruzadas según el país de residencia.

La magnitud y el perfil de esa diáspora explican por qué esto importa. En Estados Unidos, la comunidad colombiana está formada por cientos de miles de inmigrantes y más de un millón de personas con ascendencia colombiana. Diversas estimaciones muestran que cerca de tres cuartas partes de los inmigrantes colombianos están en edad de trabajar y que alrededor de un tercio se desempeñan en ocupaciones de gerencia, negocios, ciencia, tecnología, artes y otros servicios profesionales. Es decir, hay una presencia fuerte en sectores intensivos en conocimiento, junto con segmentos importantes en comercio, servicios, logística y cuidados. En Europa, y particularmente en España, la comunidad colombiana combina trabajadores de servicios, construcción y cuidados con profesionales en salud, educación y economía del conocimiento. Detrás de cada voto hay hogares en el Eje Cafetero, el Caribe, el Valle o la región Central que dependen de estos vínculos.

Las cifras económicas revelan la verdadera dimensión de ese lazo. En 2025, las remesas enviadas por colombianos en el exterior alcanzaron 13.098 millones de dólares, completando cinco años consecutivos de máximos históricos y creciendo 10,6 % frente al año anterior. Por segundo año consecutivo, superaron las exportaciones de petróleo, que sumaron 12.476 millones de dólares, y más que duplicaron las de café, que llegaron a 5.788 millones. También superaron con holgura la inversión extranjera directa, que cerró 2025 en 9.173 millones de dólares, con una contracción del 14,1 % frente al año previo. En otras palabras, los colombianos en el exterior generaron más divisas para el país que el petróleo, que el café y que el capital externo que llegó a invertirse en Colombia. Dicho en términos simples: la diáspora ya es, en términos de flujos financieros hacia el país, el principal sector externo de la economía colombiana.

Pero si la conversación termina en las remesas, el país sigue viendo solo una fracción del fenómeno. La diáspora también concentra conocimiento, redes profesionales, experiencia empresarial, activos de resiliencia y capacidad de conexión con mercados e instituciones en el exterior. Bien articulados, estos recursos pueden ser un catalizador de las transformaciones que Colombia necesita en materia de productividad, competitividad, innovación y desarrollo territorial. Además, Colombia no es solo un país de origen: también es un país de acogida para casi tres millones de personas migrantes y refugiadas, muchas de las cuales trabajan, consumen, crean empresas y pagan impuestos directos e indirectos. Esa población, al igual que quienes se mueven de forma pendular para estudiar, trabajar o acceder a servicios públicos, dinamiza economías locales en ciudades de acogida, zonas de frontera y corredores de tránsito donde el Estado suele llegar tarde, pero donde el movimiento de personas sostiene comercio, transporte, vivienda y servicios.

A esto se suma una tercera pieza que apenas empieza a despegar: los programas de movilidad laboral. Bien diseñados y con escala, pueden convertirse en una herramienta para conectar a trabajadores colombianos con cadenas globales de valor, fortalecer el recaudo de contribuciones a pensiones y seguridad social, y reducir la presión sobre mercados laborales locales poco dinámicos. Vistas en conjunto —diáspora que envía remesas y conocimiento, población migrante que se integra y aporta impuestos, movilidad pendular y esquemas de trabajo en el exterior— estas formas de movilidad humana ya representan un componente estructural de la economía colombiana. El problema es que la política pública todavía las gestiona como fenómenos separados, más asociadas a la urgencia social que a la estrategia de desarrollo.

Vale la pena señalar que la política pública migratoria ha avanzado por carriles separados. Desde 2009, el CONPES 3603 formuló una Política Integral Migratoria para colombianos en el exterior y extranjeros en el país. Más tarde, la respuesta a la migración desde Venezuela se estructuró mediante documentos específicos orientados a la atención de esa coyuntura, incluido el CONPES 4100, que en 2022 planteó la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo y prosperidad. Y hoy se trabaja en unos nuevos lineamientos para un CONPES migratorio de largo plazo. Cada uno responde a una necesidad real. Pero, vistos en conjunto, también muestran una institucionalidad fragmentada: un documento y una estructura del Estado para la diáspora y la migración en general, otros para la población venezolana, otros para los sistemas de recepción y atención.

Esto no significa que no haya avances. Significa que la movilidad humana aún no se organiza bajo una sola arquitectura que articule sus distintas dimensiones —diáspora, retorno, recepción, integración, tránsito, movilidad pendular y movilidad laboral— como parte de una estrategia de desarrollo. En la práctica, esta agenda ha tendido a quedar desarticulada de las apuestas centrales de productividad, competitividad, reformas sociales y desarrollo territorial. Mientras esa desconexión persista, la movilidad humana seguirá quedando al final de la fila presupuestal e institucional, no porque sea poco importante, sino porque no está suficientemente conectada con las prioridades del país.

La elección reciente ofrece una oportunidad para corregir ese patrón. La lección no es solo que la diáspora importa políticamente: la lección es que Colombia tiene hoy una ciudadanía distribuida fuera del territorio nacional, una población migrante que se integra dentro del país, personas que se mueven de forma pendular y trabajadores que participan en programas de movilidad laboral. Todas estas formas de movilidad humana tienen peso para incidir en la gobernabilidad y las capacidades reales para aportar al desarrollo. El reto del próximo ciclo de gobierno será convertir ese reconocimiento en una política pública más coherente, que deje de tratar estos grupos por separado y los incorpore como parte de la estrategia de desarrollo económico y social del país.

Eso exige al menos tres movimientos. El primero es integrar toda la agenda de movilidad humana bajo un marco estratégico común. No para homogeneizar fenómenos distintos, sino para evitar que la diáspora, el retorno, la integración de migrantes y la movilidad laboral sigan tratándose como compartimentos estancos. El segundo es cambiar el enfoque: dejar de ver estas poblaciones únicamente como sujetos de atención y empezar a verlas también como actores con agencia que pueden contribuir a productividad, innovación, empleo, capital humano y cohesión territorial. El tercero es traducir ese cambio en institucionalidad: mecanismos claros de coordinación entre Cancillería, planeación, hacienda, trabajo, comercio, educación, ciencia y gobiernos territoriales, de modo que esta agenda no dependa solo de la capacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores o de respuestas de emergencia.

Una política moderna de migración no puede limitarse a trámites, permisos, protección y elecciones. Debe crear instrumentos para activar redes de conocimiento, mentoría, inversión, emprendimiento y transferencia de capacidades. Debe vincular mejor a quienes retornan con estrategias territoriales, para que su experiencia y capital social no se diluyan en esquemas puramente asistenciales. Y debe conectar la movilidad laboral con objetivos más amplios de formación, empleabilidad e inserción internacional.

Colombia ya cuenta con piezas relevantes para avanzar en esa dirección. Lo que falta es ordenarlas bajo una lógica clara. Mientras la movilidad humana no quede realmente anidada en la planeación del desarrollo, seguirá siendo una agenda importante pero secundaria, visible en la urgencia pero débil en la estrategia y, casi siempre, rezagada frente a otras prioridades. La meta no es que “se salte la fila de otras poblaciones que requieren atención”, sino que esa fila avance precisamente porque la movilidad humana contribuye a mover al país en la dirección de desarrollo que dice buscar.

La elección presidencial mostró que la diáspora puede inclinar una contienda. El paso que sigue es reconocer que también puede ayudar a inclinar el desarrollo: de una agenda dispersa y reactiva a una política más sólida, articulada y estratégica para Colombia.

Fuentes:

Tema/dato utilizado Fuente principal Hipervínculo Resultados nacionales y voto exterior (boletines, “Colombia” y “Colombia – Consulados”) Registraduría Nacional del Estado Civil Portal de resultados: https://wapp.registraduria.gov.co Información general sobre puestos y votación en el exterior Cancillería – Puestos de votación exterior https://puestosdevotacionexterior.cancilleria.gov.co Perfil de colombianos en EE. UU. (tamaño, educación, ocupaciones, naturalización) Migration Policy Institute – “Colombian Immigrants in the United States” https://www.migrationpolicy.org/article/colombian-immigrants-united-states Remesas 2025: US$13.098 millones, +10,6 % vs. 2024 Presidencia de la República (comunicado sobre remesas 2025) https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Remesas-crecieron-10-6-en-2025-alcanzaron-13098-millones-de-dolares-y-marcaron-26012026.aspx Serie y definición de remesas Banco de la República – Glosario y estadísticas https://www.banrep.gov.co/es/glosario/remesas Remesas vs. petróleo, café, carbón e IED (comparaciones de montos) Análisis económico (ej. Bloomberg Línea/BBVA Research/prensa económica) Ejemplo en detalle: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-las-remesas-importan-y-cada-vez-mas/ Nota de prensa: Remesas superan envíos de petróleo y resumen 2025 Síntesis de prensa económica basada en datos de Banrep https://es-us.noticias.yahoo.com/remesas-dejaron-divisas-colombia-env%C3%ADos-050828023.html Datos de inversión extranjera directa (IED) Banco de la República – Portal de estadísticas https://www.banrep.gov.co/es/como-encontrar-datos-datos-inversion-extranjera-directa-o-inversion-directa-colombia-exterior Política Integral Migratoria para colombianos en el exterior y extranjeros en Colombia CONPES 3603 de 2009 – Departamento Nacional de Planeación https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3603.pdf Estrategia para la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo CONPES 4100 de 2022 – Departamento Nacional de Planeación https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4100.pdf Nuevo CONPES migratorio (en elaboración) Colombianos Une/Cancillería – Nota explicativa https://www.colombianosune.gov.co/noticia/colombia-esta-elaborando-un-nuevo-conpes-migratorio-que-es-y-por-que-es-necesario Plan de Acción para la Movilidad Laboral Internacional Cancillería / MinTrabajo – Comunicado sobre movilidad laboral https://www.prensa-latina.cu/2026/03/04/colombia-presento-plan-de-accion-para-movilidad-laboral-internacional