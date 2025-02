La fuerza del Derecho Internacional

Se puede sostener, por lo tanto, que la reacción de la comunidad internacional de Estados frente a la agresión rusa ha reafirmado – por así decirlo, contrafácticamente – la norma fundamental de la prohibición del uso de la fuerza. El hecho de que no todos los Estados condenen a Rusia y que la mayoría de Estados no participen de las sanciones contra ella, puede explicarse por la importancia de Rusia y los diversos intereses (económicos y geopolíticos). Sin embargo, esto no pone en duda la existencia de la prohibición del uso de la fuerza. De hecho, la propia Rusia y sus aliados más cercanos tampoco lo hacen, sino que más bien niegan que hubiese ocurrido en absoluto una violación a la prohibición del uso de la fuerza, e invocan, entre otras cosas, el derecho a la legítima defensa. Aunque este argumento no es convincente en el fondo, el intento de justificar el uso de la fuerza muestra que la norma de prohibición del Derecho Internacional (ius contra bellum) es aceptada.