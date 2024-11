La urgencia de una política energética integral en Colombia

Al revisar los datos de las proyecciones del sector eléctrico, a partir de 2026, la capacidad de generación de energía firme podría ser insuficiente para cubrir la demanda. Si fenómenos climáticos como El Niño o las sequías severas coinciden, el país podría enfrentar, en los próximos años, un riesgo de racionamientos de energía. Estos escenarios no son advertencias catastrofistas, sino un diagnóstico respaldado por datos que requiere decisiones inmediatas del Gobierno.

Sin embargo, no se trata sólo de condiciones ambientales. Según Acolgen, la incertidumbre normativa y la lenta implementación de proyectos de generación agravan la circunstancia. Los anuncios inconsistentes, las normativas poco claras y los actos administrativos han minado la confianza de los inversionistas, justo en un momento en que el país necesita atraer recursos para fortalecer su sistema energético.

El panorama del gas natural no es menos preocupante. Las cifras del Gestor del Mercado confirman que no habrá suficiente gas local para cubrir la demanda esencial e industrial en 2025 y 2026. Este déficit no solo afecta a los hogares, donde 36 millones de colombianos, principalmente de estratos 1, 2 y 3, dependen de este recurso, sino también al sector industrial y al transporte público, que enfrentan mayores costos y el riesgo de volver a combustibles más contaminantes.