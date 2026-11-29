Andrés siente que está haciendo demasiadas cosas a la vez. Empezamos un proceso de coaching porque quiere enfocarse y ser más productivo, y me pareció importante entender primero qué es producir más para un ser humano de 32 años que está durmiendo cinco horas al día.

Parece que estamos obsesionados con la productividad. Existen aplicaciones para gestionar el tiempo, metodologías para organizar tareas, cursos para optimizar el rendimiento y expertos que prometen enseñarnos a hacer más en menos horas. Pero me da la impresión de que cuanto más hablamos de productividad, más nos alejamos de su esencia.

Y entiendo bien que no todo depende de nosotros. Hay organizaciones confusas, procesos mal diseñados, reuniones interminables y circunstancias personales que alteran cualquier planificación. Hay líderes que no comunican con claridad, equipos que no colaboran y sistemas que parecen creados para dificultar las cosas.

El problema es que esa realidad se convierta en una excusa permanente. Cuando comenzamos a construir una narrativa en la que siempre existe una razón externa que explica nuestros resultados, terminamos entregando nuestra capacidad de actuar.

Con frecuencia escuchamos conversaciones laborales que giran alrededor de todo aquello que otros no hicieron y sé por experiencia que muchas de estas situaciones son reales y legítimas, pero pocas veces producen una mejora por el simple hecho de ser señaladas. La energía que le metemos a identificar culpables rara vez genera el mismo valor que la invertida en encontrar alternativas.

Stephen Covey hablaba del círculo de preocupación y del círculo de influencia. La idea es sencilla pero profunda; existen aspectos de la realidad que nos preocupan y otros sobre los que realmente podemos intervenir. Las personas más efectivas no necesariamente tienen menos problemas que los demás; simplemente aprendieron a distinguir dónde vale la pena colocar su atención. Entendieron que dedicar horas a lamentarse por aquello que no controlan tiene un rendimiento muy bajo, mientras que actuar sobre aquello que sí depende de ellas multiplica las posibilidades de avanzar.

Quizá por eso la verdadera productividad tiene menos que ver con hacer muchas cosas y más con dirigir correctamente la atención. No se trata de llenar cada minuto de actividad ni de competir por quién parece más ocupado; de hecho, algunas de las personas más productivas proyectan una sorprendente sensación de calma. Han comprendido que el valor no está en el movimiento constante, sino en la capacidad de concentrarse en lo esencial.

Y es que la concentración se ha convertido en una forma de liderazgo personal. Cal Newport, autor de Deep Work, dice que una de las habilidades más valiosas es la capacidad de trabajar con profundidad, sin distracciones. Su planteamiento resulta bien interesante: mientras el entorno nos empuja hacia la fragmentación, el verdadero valor surge de la concentración sostenida. Quizá por eso quienes logran producir resultados significativos no son necesariamente quienes hacen más cosas, sino quienes consiguen estar plenamente presentes en aquello que hacen.

Una reflexión similar aparece una y otra vez en las conversaciones de The Tim Ferriss Show. Más allá de los distintos perfiles de sus invitados, desde empresarios hasta deportistas de élite o investigadores, existe un patrón común y es que el éxito rara vez proviene de acumular actividades. Más bien parece surgir de la capacidad de elegir con claridad, proteger la atención y sostener el compromiso con aquello que se considera importante.

Y tal vez ahí se encuentre una gran reflexión para Andrés. No consiste simplemente en gestionar mejor el tiempo, sino en gestionar mejor la responsabilidad. Comprender que no somos responsables de todo lo que ocurre, pero sí de la manera en que respondemos a ello. Que no podemos controlar todas las circunstancias, pero sí nuestras decisiones, y que no siempre elegimos los obstáculos, pero sí la actitud con la que los enfrentamos.

La productividad genuina no nace de una agenda perfectamente organizada ni de una aplicación de última generación. Nace cuando dejamos de concentrarnos exclusivamente en las limitaciones ajenas y comenzamos a preguntarnos qué podemos hacer nosotros con la realidad que tenemos delante. Siempre seguirá existiendo un espacio de libertad que nadie puede ocupar por nosotros.

Y es justamente ahí, en ese pequeño territorio que todavía nos pertenece, donde empieza la productividad que transforma los resultados y, sobre todo, nos transforma a nosotros mismos. ¿Andrés, de verdad es un tema de productividad?