Hemos desarrollado una habilidad: estar en todas partes sin estar, verdaderamente, en algún sitio. Saltamos de una noticia a una receta, de una indignación o cancelación a una tragedia, o a alguien compartiendo la compra de su cuarto Lamborghini. Todo cabe en la misma pantalla, todo llega a nuestro cerebro casi de manera simultánea, sin proceso, sin digestión.

A ese desplazamiento permanente, a esa manera de visitar la vida sin entrar en ella, habría que darle un nombre. Para el efecto, pongámosle turismo mental.

No se trata solamente de distraernos, de descansar, de jugar o de buscar placer, todas necesidades legítimas. El problema empieza, ciertamente, cuando la distracción se convierte en una acción perpetua y la realidad en una escala incómoda que hoy en día todos procuramos atravesar rapidito.

Nos hemos acostumbrado a reconocer la felicidad por sus etiquetas: la sonrisa impecable, el viaje extraordinario, la pareja luminosa, el cuerpo tonificado. Una programación social que nos ofrece el decorado y parece exigirnos que nunca se nos note el cansancio, la vida auténtica, la que ocurre, aun sin ser motivo de exposición viral.

La tristeza, la melancolía, el dolor, la incertidumbre y las pérdidas no son conceptos ni episodios fotogénicos en su origen y tal vez por eso, ahora, corremos contra el tiempo buscando cómo corregirlos, esconderlos o convertirlos en una frase inspiradora porque la existencia entera es marketing.

Hace unos días alguien me preguntó qué lugar tenía el fracaso en mi vida. Respondí que no creía en él como condena. Existe la sensación de fracasar cuando algo no sale como uno esperaba, cuando un proyecto se cae o cuando la realidad desbarata nuestros planes con una falta de delicadeza extremadamente innecesaria, la más de las veces. Pero, pasado el golpe, lo que queda sin duda alguna es aprendizaje y mirarlo con esos lentes no significa minimizar el dolor o trasladarse al otro extremo para comenzar a competir en una olimpiada de sufrimientos: más bien, significa comprender que la experiencia humana no se ordena en dos vitrinas, lo exitoso y lo vergonzoso, lo brillante y lo que conviene ocultar.

El turismo mental nos aleja de la posibilidad de adentrarnos con honestidad en las experiencias, ahora que todo es una “experiencia”, y comprender o comprendernos en profundidad. El turismo mental nos hace mirar lo que ocurre como quien contempla el paisaje desde la ventana de un carro: pasa algo, lo registramos, quizá opinamos, y enseguida ya estamos con los sentidos en otro lugar. Rara vez examinamos si lo que pensamos tiene fundamento, si lo que escuchamos merece una pregunta o si podríamos estar equivocados. La velocidad nos da la ilusión de criterio y no necesariamente nos concede uno. Contamos todo para presentar muestras, el sello del pasaporte, de lo vivido, ergo del éxito. El recuerdo espera turno detrás de la cámara.

Recibimos más estímulos de los que podemos procesar y vivimos rodeados de urgencias, comparaciones y pantallas que compiten por nuestra atención y, ojo, saberlo y no hacer nada es rendirnos ante un mecanismo alienante.

La búsqueda de la felicidad, el turismo mental de nuestros días, esa loable aspiración humana, hoy exacerbada, parece haberse reducido a la búsqueda de una vida que no nos incomode y, claramente, una vida sin incomodidad sería, además de improbable, una vida con pocas oportunidades de conocernos.

No se trata de abandonar el placer o de convertir la tragedia en virtud. Propongo recuperar la disposición para estar donde estamos, incluso cuando el paisaje interior no sea instagrameable. Si no salimos del turismo mental, quizá la IA no tenga que conquistar el mundo; será suficiente con que siga haciendo lo que ya hacemos, procesar estímulos sin detenernos a comprenderlos. Las máquinas, entonces, serán cada vez más capaces de parecer humanas y nosotros, cada vez más expertos en funcionar como ellas.