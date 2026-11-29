Contratos para producir investigaciones periodísticas, financiación de salarios, convenios multimillonarios y relaciones institucionales que llegan hasta la reciente controversia con la Superintendencia de Sociedades: ¿cuánto dinero recibió realmente La Silla Vacía de Estados Unidos del controvertido programa Usaid y bajo qué condiciones?

Todo comenzó con una cuenta en Twitter (hoy X) que estaba divulgando documentos relacionados con la financiación de Usaid. El creador de contenido Checho Sangui se hizo eco de esa información y publicó un video corto en el que llamó mi atención sobre un programa de cooperación estadounidense, cuyo presupuesto superaba los 19 millones de dólares y en el que aparecía La Silla Vacía. Checho planteó una pregunta que me pareció interesante: ¿cuánto de ese dinero le había correspondido al medio dirigido por Juanita León? El video de Sangui fue el punto de partida de esta investigación. Su pregunta despertó mi curiosidad y decidí ir más allá, seguir el rastro del dinero y buscar los contratos y documentos que permitieran esclarecer cómo se distribuyeron los recursos.

Lo que encontré va mucho más allá de los 19 millones de dólares mencionados inicialmente. Hay antecedentes contractuales desde 2017, referencias financieras sobre los ingresos del medio, financiación de salarios del equipo investigativo, producción de contenidos periodísticos y un entramado de relaciones institucionales entre organizaciones beneficiarias de la cooperación estadounidense. También encontré un convenio multimillonario que permite entender cómo operaba la distribución de recursos de Usaid entre algunos de sus socios en Colombia.

El contrato de Juanita León: 96 millones de pesos para producir investigaciones periodísticas

La relación económica entre La Silla Vacía y Usaid no comenzó con el programa que circuló recientemente en redes sociales. Entre el 20 de febrero de 2017 y el 19 de febrero de 2018, el medio tuvo un convenio por 96.652.712 pesos colombianos con Management Systems International (MSI), operador de la agencia estadounidense. El convenio fue reconocido públicamente por la propia Juanita León en una respuesta a Judicial Watch y tenía como objeto producir 10 investigaciones periodísticas sobre la ejecución de regalías y recursos públicos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz en Arauca, Córdoba, Nariño y Norte de Santander.

El detalle es importante porque no se trataba simplemente de una donación para comprar computadores, mejorar las instalaciones de una redacción o fortalecer administrativamente una empresa periodística. El convenio contemplaba la producción de investigaciones sobre asuntos concretos de la realidad política y económica colombiana. Tengo identificado el valor contractual, su vigencia, el operador estadounidense y el objeto del acuerdo. Todavía faltan los comprobantes de desembolso, las facturas, los informes de ejecución y los documentos que permitan establecer las condiciones en las que fueron entregadas esas investigaciones.

Los 19.889.919 dólares: el negocio contractual detrás de Juntos por la Transparencia

La documentación oficial de Usaid identifica a La Silla Vacía como socio local de Partners for Transparency, conocido en Colombia como Juntos por la Transparencia, un programa administrado por DAI Global bajo la adjudicación 72051420CA00001, con vigencia entre agosto de 2020 y agosto de 2025. Su presupuesto general ascendió a 19.889.919 dólares estadounidenses. Una convocatoria contractual de DAI Global de 2021 también identifica al medio entre las organizaciones participantes, junto con entidades como Foro Nacional por Colombia, Transparencia por Colombia y la Universidad de los Andes.

Estos casi 20 millones de dólares corresponden al presupuesto general del programa, no exclusivamente a La Silla Vacía. Esa precisión es indispensable para entender la dimensión de la investigación. Lo que me interesa establecer es cómo fueron distribuidos esos recursos, cuánto recibió cada organización y, particularmente, qué cantidad fue destinada al medio de Juanita León. Para responder esa pregunta, comencé a rastrear las cifras financieras publicadas sobre La Silla Vacía y los convenios de otras organizaciones vinculadas al mismo programa. Allí aparecieron documentos mucho más reveladores.

Más de 861 millones de pesos en un solo año

En septiembre de 2024, la Corporación Latinoamericana Sur publicó información atribuida a los reportes de transparencia financiera de La Silla Vacía, correspondientes a 2023. Según esas cifras, el medio registró ingresos cercanos a los 4.000 millones de pesos colombianos, de los cuales el 46,9 % provenía de la cooperación internacional. Dentro de ese componente, el 45,9 % correspondía a Usaid-DAI, lo que arroja una estimación de 861,1 millones de pesos colombianos. Un gráfico financiero del medio reproducido por Southern Pulse sitúa esa participación en el 21,54 % de los ingresos totales, equivalente a unos 861,6 millones de pesos. La diferencia entre ambos cálculos deberá aclararse con los estados financieros originales.

Más de una quinta parte de los ingresos de La Silla Vacía durante 2023 habría estado asociada a la cooperación estadounidense. El programa tuvo una vigencia de cinco años y todavía desconozco las cantidades correspondientes a 2020, 2021, 2022, 2024 y 2025; lo estoy indagando. No voy a multiplicar arbitrariamente esa cifra por los años de duración del convenio para fabricar un titular multimillonario. Mi propósito es encontrar los documentos que permitan establecer cuánto dinero recibió efectivamente La Silla Vacía.

Usaid no solo financiaba talleres: también salarios y contenidos periodísticos

Uno de los hallazgos que más llamaron mi atención está en una publicación de la propia Juanita León. El 30 de enero de 2025, en un artículo firmado por ella, La Silla Vacía incluyó una nota editorial en la que reconocía que mantenía alianzas con Usaid para producir determinados contenidos periodísticos. En marzo de ese mismo año, el Reuters Institute informó que la financiación estadounidense representaba aproximadamente el 9 % del presupuesto del medio y contribuía a financiar la cobertura de la Amazonía y una iniciativa de transparencia que cubría salarios de integrantes del equipo investigativo.

La documentación de Usaid también identifica la participación de La Silla Vacía en actividades de fortalecimiento de medios de comunicación y lucha contra la desinformación. El propio medio reconoció haber utilizado recursos de Juntos por la Transparencia para financiar talleres destinados a periodistas regionales. En octubre de 2025, Juanita León situó la participación de Usaid en el 8 % de la financiación del medio. La información institucional correspondiente a ese ejercicio registra ingresos por 6.297 millones de pesos colombianos, con un 48 % procedente de subvenciones, aunque no individualiza la cantidad correspondiente a la agencia estadounidense. Los porcentajes divulgados en marzo y octubre tampoco permiten establecer el importe definitivo recibido durante ese año.

Quiero saber cuáles fueron las publicaciones financiadas con ese dinero, quién definía los objetivos de los proyectos y qué obligaciones asumió La Silla Vacía frente a DAI Global. ¿Debía presentar informes sobre las investigaciones publicadas? ¿Existían cláusulas de aprobación de los productos contratados? ¿Conocían los lectores el origen de los recursos destinados a financiar esas publicaciones? Las respuestas deberían estar, al menos parcialmente, en los convenios y sus anexos técnicos.

Los talleres de Usaid: los mismos nombres, las mismas organizaciones

Siguiendo el rastro de estas actividades, encontré una publicación del 21 de julio de 2022 sobre un taller denominado “De los datos a las historias”, realizado durante tres días en Bogotá, dirigido a medios alternativos y financiado en el marco del programa de Usaid. Entre los conferencistas estaban Juanita León, quien impartió una charla titulada: ¿Cómo crear un medio independiente en Colombia y no morir en el intento?, Claudia Báez, de Cuestión Pública, y Sinar Alvarado, de La Liga Contra el Silencio. Al revisar los antecedentes de esta última organización, encontré que nació en 2016 por iniciativa de la Flip y que La Silla Vacía fue uno de sus integrantes fundadores. Entre quienes la han financiado o apoyado figuran Open Society Foundations, del multimillonario George Soros, la Embajada de los Países Bajos y la organización belga Broederlijk Delen. La propia Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reconoce en su informe de gestión de 2024 que siguió administrando los recursos de La Liga hasta comienzos de 2025.

Me interesa establecer cuánto dinero se destinó a estos encuentros, quiénes eran los beneficiarios, cómo se escogía a los participantes y qué informes se entregaban a DAI para acreditar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. A medida que avanzo en esta investigación, veo cómo los nombres de las mismas organizaciones se repiten en convenios, programas de cooperación y actividades de formación periodística.

Esto empieza a parecerme un ‘yo con yo’. Estamos hablando de un taller de tres días al que asistieron apenas 27 participantes, cuyo costo todavía está por establecerse. De los millonarios recursos destinados a estos programas, falta determinar cuánto se gastaba realmente en esas jornadas y cuánto se destinaba al funcionamiento de las organizaciones encargadas de ejecutarlas. Porque una cosa es organizar talleres y presentar informes de cumplimiento ante los financiadores, y otra demostrar que el dinero recibido guardaba proporción con las actividades realizadas.

El documento de los 7.704 millones de pesos que encontré siguiendo el dinero de DAI

Mientras investigaba cómo DAI Global distribuía los recursos de Usaid entre sus socios colombianos, encontré un documento que considero fundamental: el Acta n.º 83 de la Asamblea de Foro Nacional por Colombia, celebrada el 14 de marzo de 2024. Allí aparece identificado el convenio G-COL-PTF-004, suscrito entre esa organización y DAI Global en el marco de Juntos por la Transparencia. Después de cuatro adiciones presupuestarias, el valor acumulado del convenio alcanzó exactamente 7.704.552.222,44 pesos colombianos. El documento también contemplaba la posibilidad de una ampliación adicional de entre 800 y 1.000 millones de pesos colombianos para el último año del proyecto.

Seguí revisando la documentación de Foro Nacional por Colombia y encontré que durante 2023 la organización ejecutó 2.267.708.231 pesos colombianos correspondientes a Juntos por la Transparencia. Al cierre de ese mismo ejercicio registraba un saldo contable de DAI por 146.862.636 pesos colombianos, correspondiente a anticipos pendientes de legalización. Las actas institucionales también documentan controles mensuales, validaciones de gastos, auditorías por parte del financiador y contratación de profesionales cuyos salarios eran cubiertos con recursos del programa.

¿Por qué considero tan importante este hallazgo? Porque tenemos un ejemplo concreto de cómo DAI Global formalizaba y administraba los recursos de uno de sus socios colombianos. Tenemos el número del convenio, su valor acumulado, cuatro adiciones presupuestarias, registros de ejecución, anticipos y controles financieros. Estos más de 7.704 millones de pesos corresponden exclusivamente a Foro Nacional por Colombia y no pueden atribuirse a La Silla Vacía. Pero permiten orientar la búsqueda hacia el expediente contractual del medio de Juanita León. ¿Dónde está ese convenio? ¿Cuál fue su valor inicial? ¿Tuvo adiciones presupuestarias? ¿Cuánto dinero terminó recibiendo durante los cinco años del programa?

Aquí hay que atar todos los cabos.

Foro Nacional por Colombia y La Silla Vacía: una relación que va más allá de Usaid

La investigación sobre Foro Nacional por Colombia me llevó a encontrar otros documentos relacionados con La Silla Vacía. En su informe de gestión de 2023, la propia organización reconoce que Juntos por la Transparencia fortaleció sus relaciones institucionales con el medio. El 11 de mayo de 2024, Marcela Restrepo Hung, presidenta ejecutiva de Foro Nacional por Colombia, publicó en La Silla Vacía una columna titulada Estrategia anticorrupción de Petro: un parche donde no está el dolor. Su cargo aparece identificado en la página de autora del propio medio. Posteriormente, en 2026, encontramos nuevamente a Marcela Restrepo Hung, esta vez con un testimonio sobre su experiencia en Inmersión Colombia, programa impulsado por La Silla Vacía.

Durante la revisión de los estados financieros también encontré obligaciones económicas entre Foro Nacional por Colombia y Transparencia por Colombia, aunque hasta el momento no he localizado documentos que acrediten transferencias económicas de Foro a La Silla Vacía, pagos por la columna de su presidenta ejecutiva o remuneraciones relacionadas con su participación en Inmersión Colombia. Lo que sí está documentado es una relación institucional y profesional entre organizaciones que compartieron un programa financiado por Usaid y cuyos vínculos continuaron posteriormente. Esa relación adquiere especial actualidad con lo ocurrido durante los últimos días.

Supersociedades: lo que dice el oficio y lo que algunos presentan como un ataque a la prensa

El 24 de noviembre de 2026, la Superintendencia de Sociedades notificó una visita administrativa a Blogosfera Producciones S. A. S., sociedad que opera La Silla Vacía, programada para el jueves, 26 de noviembre. La actuación se fundamentó en los artículos 30 y 83 de la Ley 222 de 1995, relacionados con el control societario y las facultades de supervisión. El medio también informó sobre una comunicación semejante dirigida a una empresa de un hermano de Juanita León.

Como ya lo expliqué en mi cuenta de X, la Superintendencia de Sociedades aclaró a la Defensoría del Pueblo que la visita administrativa tiene un alcance exclusivamente societario y mercantil. En el oficio del 25 de noviembre, con radicado 2026-01-854456, la entidad explica que durante los últimos dos años también ha adelantado actuaciones de supervisión sobre sociedades vinculadas a El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Caracol Radio, NTN24 y Win Sports. Es decir, La Silla Vacía no es el único medio de comunicación cuya estructura empresarial ha sido objeto de supervisión.

En el caso concreto de Blogosfera Producciones S. A. S., la actuación se inició de oficio tras conocerse información pública sobre posibles relaciones de subordinación, control y vínculos empresariales. La visita busca verificar la composición accionaria de la sociedad, identificar a sus beneficiarios finales y establecer si existen situaciones de control o grupos empresariales. La Superintendencia precisó expresamente que la diligencia no comprende la revisión de contenidos periodísticos, líneas editoriales ni fuentes de información. También manifestó que no tiene objeciones al acompañamiento de la Defensoría del Pueblo durante la visita.

La Flip y la Defensoría del Pueblo habían solicitado explicaciones sobre la motivación de la inspección, su alcance y la necesidad de acceder a determinados datos personales y salariales. La Silla Vacía manifestó que atendería los requerimientos legales, aunque expresó preocupación por el contexto en el que se produjo la actuación. Frente a esas inquietudes, existe ahora una respuesta oficial de la Superintendencia que delimita el objeto de la diligencia.

¿Por qué presentar una actuación de supervisión societaria como un atentado contra la libertad de prensa cuando la autoridad ha precisado por escrito que no pretende revisar contenidos periodísticos ni fuentes de información? ¿La transparencia que La Silla Vacía tanto exige a los demás no debería empezar por casa?

¿La Flip defiende la libertad de prensa o a su propia rosca?

Desde hace tiempo vengo cuestionando lo que considero una rosca mediática en Colombia, un círculo de periodistas, medios y organizaciones que comparten espacios profesionales, afinidades ideológicas y respaldos públicos. Basta revisar quiénes integran el Consejo Directivo de la Flip. Allí aparecen Ana Bejarano, columnista de Los Danieles, espacio de opinión asociado a la revista Cambio en el que también escribe Daniel Coronell, y la periodista Ana Cristina Restrepo. Pero lo que más me llamó la atención fue encontrar a la propia Juanita León entre los miembros presentes en la Asamblea General de la fundación de 2025, tal como consta en el acta.

He sido crítica de la selectividad que percibo en los pronunciamientos de esta organización. No veo la misma contundencia para defender a SEMANA, RCN o Caracol, ni a tantos periodistas de emisoras locales, medios regionales e independientes. Incluso en mi propio caso, cuando he sido objeto de ataques por mi labor periodística en el Diario Las Américas y por mi trabajo como columnista, tampoco he visto esa misma diligencia. ¿Acaso la defensa de la libertad de prensa depende de las afinidades ideológicas o de las relaciones profesionales de quienes resultan afectados? La fundación tiene una responsabilidad legítima en la protección de los periodistas y sus fuentes, pero sus actuaciones y pronunciamientos también están sujetos al escrutinio público.

En este caso, después de que la Superintendencia de Sociedades precisara por escrito el carácter exclusivamente societario y mercantil de la visita administrativa a Blogosfera Producciones S. A. S., considero necesario que la Flip explique qué elementos concretos sustentan sus advertencias sobre una amenaza contra la libertad de prensa. Defender a Juanita León frente a una eventual vulneración de sus derechos es una cosa; convertir los cuestionamientos sobre la estructura empresarial o la financiación de La Silla Vacía en una controversia sobre la libertad de prensa es otra muy distinta.

También resulta legítimo preguntarse hasta qué punto estos respaldos institucionales contribuyen a construir una narrativa de confrontación con el Gobierno. No afirmo que exista un acuerdo privado para proteger los intereses de la señora León, pero sí cuestiono los criterios de imparcialidad de una organización que interviene públicamente en defensa de personas vinculadas a sus propios espacios institucionales y profesionales. Además, esas relaciones merecen el mismo escrutinio que estos periodistas suelen exigir cuando investigan posibles conflictos de interés de terceros.

Una organización dedicada a defender la libertad de prensa no debería convertirse en un escudo frente al escrutinio público ni en una herramienta de confrontación política. No puede haber periodistas de primera y de segunda, ni una libertad de prensa que dependa de quiénes son nuestros amigos o de qué posición ideológica defendemos. La independencia que tanto reclamamos frente al Gobierno también debemos demostrarla frente a nuestros colegas, nuestros financiadores y nuestras propias organizaciones. Defender la libertad de prensa no significa blindar a las empresas periodísticas frente a sus obligaciones legales ni impedir que otros periodistas investiguemos sus cuentas.

De compartir un programa financiado por Usaid a respaldar públicamente a La Silla Vacía

En medio de esta controversia aparece nuevamente Foro Nacional por Colombia. El 25 de noviembre, la Alianza por la Democracia, coalición de la que forman parte Foro Nacional por Colombia y Transparencia por Colombia, emitió un pronunciamiento solicitando explicaciones públicas sobre la inspección, el acompañamiento de organismos de control y garantías para proteger los archivos, las fuentes periodísticas y los datos personales de La Silla Vacía.

Dos organizaciones que participaron junto con La Silla Vacía en un programa de casi 20 millones de dólares estadounidenses aparecen ahora como integrantes de una coalición que respalda públicamente las garantías periodísticas del medio. No es un detalle que deba pasar inadvertido. Cuando una organización interviene públicamente en defensa de otra con la que ha compartido proyectos de cooperación internacional y relaciones profesionales, considero pertinente que esos antecedentes también sean conocidos por la ciudadanía.

Hasta el corte documental del 26 de noviembre de 2026, no he localizado un pronunciamiento individual de Foro Nacional por Colombia sobre la inspección ni un acta con los resultados de la diligencia. Tampoco hay documentos que permitan afirmar que la actuación de Supersociedades tenga por objeto investigar los convenios de Usaid. El propósito societario y mercantil está expresamente señalado en la respuesta oficial de la entidad. La investigación sobre la financiación estadounidense que estoy adelantando es un asunto distinto.

Juanita León, ¿cuánto dinero recibió realmente La Silla Vacía?

Después de revisar estos documentos, considero que Juanita León tiene la oportunidad de responder públicamente una serie de preguntas que van más allá de los porcentajes divulgados en sus informes de transparencia. Quiero conocer el valor original y acumulado de los convenios, las adiciones presupuestarias, las fechas de los desembolsos, los beneficiarios legales de las transferencias y la destinación de los recursos. La búsqueda debe comprender tanto a Blogosfera Producciones S. A. S. como a la Fundación La Silla Vacía, teniendo en cuenta los cambios en la estructura jurídica del medio.

También quiero conocer los anexos técnicos, las obligaciones contractuales, las facturas, los informes de ejecución, los registros de subadjudicaciones y las cláusulas relacionadas con la aprobación de productos, la difusión de contenidos, el reconocimiento del financiador y las garantías de independencia editorial. Para ello será necesario contrastar los estados financieros de La Silla Vacía entre 2020 y 2025 con los registros de DAI Global y los archivos estadounidenses, identificando cada desembolso en pesos colombianos o dólares estadounidenses, según corresponda.

Recibir financiación extranjera no es un delito ni demuestra automáticamente que un medio haya comprometido su independencia. Pero cuando parte de esos recursos públicos extranjeros se destina a financiar salarios de periodistas, investigaciones y contenidos sobre asuntos de interés nacional, considero que los colombianos tenemos derecho a conocer las condiciones de esos acuerdos. La libertad de prensa merece todas las garantías constitucionales, incluida la reserva de las fuentes, pero esa protección no impide que otros periodistas investiguemos la financiación de una empresa periodística.

La Silla Vacía ha dedicado buena parte de su ejercicio periodístico a investigar los contratos, los recursos públicos, las relaciones económicas y los posibles conflictos de interés de quienes intervienen en la vida política colombiana. Me parece perfectamente legítimo aplicar ese mismo criterio a sus propias cuentas. Si un medio exige transparencia a quienes investiga, debería estar dispuesto a responder con el mismo nivel de detalle cuando las preguntas recaen sobre él.

No estoy pidiendo que Juanita León revele sus fuentes periodísticas. Estoy pidiendo que explique sus contratos, sus financiadores y los millones de pesos que estuvieron asociados a la producción de información que consumimos los colombianos.

Esto es solo la punta del iceberg. Aún queda mucha tela por cortar respecto a otros periodos y al recorrido completo de estos recursos en Colombia y en el exterior.