Casi todos en Bogotá la hemos visto. La hemos esperado con impaciencia en una esquina, le hemos reclamado en silencio cuando se demora en pasar de rojo a verde y, más de una vez, le hemos hecho caso justo a tiempo. Es la figura que nos indica cuándo cruzar. Se llama Prudencia y hoy quiero presentarla, porque decidimos sacarla del semáforo para que camine, pedalee y viaje a nuestro lado.

En 2019, más de 135.000 bogotanos votaron para bautizarla y ganó Prudencia. Cuando llegué a la Secretaría, me llamó la atención que un personaje de origen ciudadano estuviera en toda la ciudad sin aprovechar su potencial. Por eso, la estamos convirtiendo en una marca de ciudad asociada al cuidado y a los buenos comportamientos en la vía.

En Colombia sabemos lo que pueden lograr estos personajes: el Frailejón Ernesto Pérez acercó la naturaleza a los niños, el Doctor Muelitas enseñó a varias generaciones a cuidar sus dientes. Queremos que Prudencia ocupe ese mismo lugar en la memoria de los bogotanos, como la voz cercana de la movilidad segura.

No la traemos como una autoridad, ni como una policía, ni una señal regañona. Prudencia es una rola más: esa amiga que se mueve por las calles, que elige actuar con sentido común, humor y conciencia.

Prudencia nos acompaña en todos los modos de transporte. Al motociclista le recordará que por el andén no se va en moto y que el exceso de velocidad no perdona. Al ciclista, que de noche las luces no son un adorno. A quien conduce, que parquear donde no se debe les quita espacio y seguridad a peatones y ciclistas. A quien usa TransMilenio, que pagar el pasaje y dejar salir primero hace que todos lleguemos mejor. Y a quien camina, que la cebra está ahí para protegerlo. También nos dirá con su humor de siempre que un mensaje en el celular puede esperar, pero el semáforo no, y que del afán no queda sino el cansancio.

La veremos en las calles, en los barrios y en las redes, pero también en conciertos, partidos de fútbol y carreras, porque allí donde se reúne la ciudad también se decide cómo regresamos a casa.

Darle voz a Prudencia responde a dos realidades. Por un lado, cada día en Bogotá se realizan más de 12 millones de viajes, cerca de 5 millones de ellos a pie, y cada trayecto encierra decisiones que pueden proteger una vida o ponerla en riesgo. Y, por otra parte, las estadísticas de siniestros viales de 2025 y 2026 nos exigen acudir a todas las estrategias que sean útiles para frenarlas, y esa es nuestra tarea.

Llega para ser la cara de la cultura ciudadana en Bogotá y fortalecer la empatía, la corresponsabilidad, la autorregulación y el cuidado de la vida. También nos prepara para el gran salto que viviremos con la llegada del metro.

Transformar la movilidad no es tarea exclusiva de una entidad; es un pacto de corresponsabilidad. Prudencia ya salió del semáforo para caminar, pedalear y viajar a nuestro lado. Los invito a conocerla y a quererla. Porque querer a Prudencia es, en el fondo, querernos a nosotros mismos y a quienes nos esperan en casa.