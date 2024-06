Trámite reforma pensional

Los opositores señalan que la proposición se basó en un supuesto inexistente, esto es: que no hubo un debate riguroso, meditado y democrático del proyecto de ley. Es más, que no se consideró, como tampoco se dieron las razones para rechazar el proyecto aprobado por la comisión constitucional competente de la misma Cámara de Representantes. En síntesis, se aprobó el texto del Senado sin debate ni discusión y sin garantías a la oposición.

En el gobierno anterior, la oposición representada por el actual presidente promovió manifestaciones y bloqueos que desembocaron en el mal llamado estallido social, para intentar bloquear las propuestas legislativas gubernamentales. Estas prácticas sin duda son reprochables por el componente de violencia y la vulneración de los derechos de otros que no participan en las protestas.

En aquella oportunidad, la Corte Constitucional, sentencia C-074 de 2021, concluyó: “La forma como tuvo lugar su adopción impuso a los representantes la carga de aprobar o improbar en silencio, pues cualquier ajuste que implicara una divergencia con el texto acogido por el Senado no podría ser admitido”. Lo ocurrido aniquiló las posibilidades de representación y deliberación. En la Cámara no fueron garantizadas las condiciones para la formación de su propia voluntad, la cual, finalmente, terminó sustituida por la del Senado. Las circunstancias presentadas evidencian la pretermisión del debate dado que, de la misma forma en que lo dijo la sentencia C-481 de 2019, “está probado que no se formó adecuadamente el consentimiento de la plenaria de la Cámara de Representantes. Ello torna insubsanable el vicio”.