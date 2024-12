Corte Constitucional avala plebiscito para refrendar acuerdos de paz

El plebiscito, que tiene carácter vinculante, fue una iniciativa del presidente, Juan Manuel Santos, para que sea el pueblo quien dé "la última palabra" a lo que se acuerde con las FARC.



En el debate de hoy, la iniciativa tuvo siete votos a favor y dos en contra, informaron fuentes jurídicas.



La presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, señaló que para el alto tribunal el proyecto de ley que establece un plebiscito para la paz cumplió con el trámite de ley, razón por la cual lo declaró ajustado a la Carta Política.

"La corporación declaró que estaba acorde con las reglas de la Constitución, es decir, que se habían respetado todas las reglas del procedimiento legislativo en ese proyecto de ley estatutaria", señaló.



Al detallar lo aprobado, la magistrada detalló que el título del proyecto fue avalado con la condición de que "se interprete que el acuerdo final es una decisión política y la refrendación a la cual alude el proyecto de ley no implica por sí misma una incorporación de lo acordado en el articulado de la Constitución, ni del ordenamiento jurídico colombiano".



En lo relacionado a las campañas por el "sí" o el "no" en el plebiscito, la Corte incorporó una prohibición para vincular contenidos que promuevan partidos, movimientos políticos o candidaturas a cargos de elección popular.

El proyecto de plebiscito aprobado en el Congreso establece un umbral del 13 % del censo electoral para lograr la aprobación, por lo que necesitaría el "sí" de 4‘396.626 votantes para que sea válido.



En caso de que sea el "no" el ganador del plebiscito, cuya fecha de celebración aún no está definida, no se pierde todo el trabajo de negociación hecho desde noviembre de 2012 sino que habría que renegociar los términos pactados.



Diferentes sectores políticos, entre ellos los que sostienen al Gobierno y la izquierda, han anunciado que pedirán el "sí" en el plebiscito, así como la Iglesia.



El pasado 23 de junio, tras más de tres años de diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC, ambas partes anunciaron un acuerdo sobre el punto del "Fin del conflicto" que recoge entre otras cosas el cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.



Entonces, esa guerrilla también aceptó un plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos, algo a lo que en un principio se oponía, y dejó de lado su petición de una Asamblea Constituyente.

Santos dice plebiscito por la paz será voto más importante de los colombianos

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo hoy que la celebración del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz que se firmen con la guerrilla de las FARC, avalada hoy por la Corte Constitucional, será quizás el voto más importante en la historia del país.



"Será un momento histórico -verdaderamente histórico- en el que tendremos la oportunidad y la responsabilidad de hacer sentir nuestra voz, porque lo que está en juego es de enorme importancia", aseguró en una alocución al país horas después del fallo favorable de la Corte Constitucional a su iniciativa del plebiscito.



Según Santos, el plebiscito, que él convocará una vez se firmen los acuerdos, "probablemente es la decisión de voto más importante que cada uno de nosotros (los colombianos) tendrá que tomar en toda su vida".

EFE