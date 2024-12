La gerente general de la empresa Taxis Libres, Stefanía Hernández, anunció este martes que, después de verificar la información divulgada por redes sociales sobre las actuaciones del señor Freddy Contreras, la empresa ha decidido vetarlo y no podrá volver a conducir vehículos afiliados a esta compañía, porque considera “que las declaraciones y actuaciones de dicho conductor son ofensivas y van en contra de la dignidad de la mujer, además, demerita el trabajo que desempeñan las mujeres como conductoras de taxi”, dijo la empresa de taxis en un comunicado.

El polémico taxista dijo hace unos días en un video que se compartió en redes sociales que estaba feliz por el retiro de Uber y les dijo a las conductoras que se dediquen a "lavar y planchar". Además, dijo que los socios de la plataforma también se pueden dedicar a "lavar carros" o a "barrer calles".

La millonaria multa que deberá pagar Uber en Colombia

Stefanía Hernández manifestó que: “No podemos permitir que este tipo de actos pasen inadvertidos. Al contrario, el mensaje que queremos dejarles a todos los conductores es que las mujeres hacen un gran aporte al sector como conductoras, como dueñas de taxi y también como usuarias de nuestros servicios”. Agregó que, durante los 30 años de funcionamiento del conglomerado empresarial, siempre han dignificado la labor de la mujer. “El oficio que desempañamos no es exclusivo para los hombres; en nuestra empresa, de 493 funcionarios directos a nivel nacional, 290 son mujeres lo que equivale al 58%, tenemos 30.039 propietarios en el país de los cuales 4.474 son mujeres, o sea el 14.8 % , existen 32.907 conductores de taxi y aunque la cifra es baja, son 354 mujeres al volante y cada vez se suman más, así que como mujer y líder de este sector me uno a las voces de protesta. Además, resalto y valoro el trabajo que desempeñan las mujeres en nuestro gremio, acá trabajamos sobre el objetivo de igualdad de género, en el marco de desarrollo sostenible, trazado por la ONU”, dijo.

La líder gremial, reiteró que la sanción impuesta al conductor Freddy Contreras debe sentar un precedente en el sector, para que no ocurran este tipo de actos que afectan la dignidad de las mujeres y desdibuja el trabajo honrado y decente de quienes hacemos parte de este gremio. “Definitivamente estos comportamientos no nos representan, pero también somos defensores del derecho al trabajo, por ello dejamos la puerta abierta y decidimos que si el señor Contreras tiene la firme intención de reivindicarse como lo expresó al pedir perdón por sus actos, estamos dispuestos a capacitarlo en equidad de género, servicio al cliente, primeros auxilios, conducción segura y demás cursos pertinentes, para que pueda convertirse en un honorable taxista y recuperar la confianza no solo de la empresa, sino de los más importantes, los usuario y la ciudadanía en general”, expresó Hernández.

Taxistas arremeten contra centro de atención de Uber en Bogotá

La gerente de Taxis Libres resaltó que después de conversar con la propietaria del taxi conducido por Contreras y ante la dificultad expresada por la señora de conseguir conductor adecuado, se puso a su disposición la herramienta tecnológica "Mi Taxi" disponible en www.taxislibres.com.co , diseñada para facilitar a los propietarios encontrar su conductor, una herramienta netamente empresarial, que une a taxistas y propietarios, en donde se puede encontrar conductores competentes con previa formación para la prestación del servicio de taxi.

También indicó que se están adelantando más estrategias a favor de la equidad de género que serán realizadas en diversas ciudades en este 2020, tal como viene ocurriendo en Cali. “Reconocemos los retos que tenemos frente a nuestros clientes para ofrecer un servicio de taxi seguro, cómodo y amigable, tal y como lo merecen nuestros usuarios, un servicio prestado por hombres y mujeres competentes, que no discriminan y trabajan en el marco de la equidad de género”.