La luna de miel entre el presidente Iván Duque y el expresidente Andrés Pastrana terminó. Así lo demuestra cada una de las ráfagas tuiteras de Pastrana, quien mandó la diplomacia al carajo y ya no puede ocultar su inconformismo. Poco a poco se ha ido convirtiendo en un crítico agudo del Gobierno en temas clave. Palacio parece ignorarlo intencionalmente. Mientras, la alianza política Duque-Pastrana está hecha pedazos. Cada día el exmandatario se llena de más y más motivos que le pesan evidentemente.

Quizás su mayor molestia está centrada en la labor del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, frente a los escándalos de corrupción del Ejército y la Policía. Se nota que Pastrana hace un seguimiento milimétrico a todo lo que hace el Gobierno. Especialmente en el sector defensa. Sus trinos tienen una fuerte carga de profundidad. El expresidente quiere que el país sepa la verdad de la Operación Bastón, no es ajeno a la grave fractura en la estructura militar, no admite los perfilamientos y considera una equivocación lo que ha llamado una política “avestruz” en el gabinete presidencial.

La inesperada renuncia del general Juan Carlos Buitrago fue un motivo más de indignación para el expresidente. ¿Qué sabe Pastrana sobre este oficial que compromete la seguridad nacional? ¿Qué fue lo que el exmandatario le entregó al ministro? Vino otro mensaje. Pastrana emplazó a Trujillo a que no le tiemble la mano con la Policía y le reclamó.

“(…) la información de seguridad nacional que usted conoció en la reunión de meses atrás no era para engavetarla”.

Pero ese rosario de quejas va más allá. El nombramiento de Mónica de Greiff como embajadora en Kenia le dolió. Quien conoce a Pastrana sabe que él no admite nada que le recuerde a Ernesto Samper y ella fue tesorera en la campaña samperista. Ahí se volvió a desahogar en el Twitter:

Aunque dijo que esto ponía en entredicho su coalición con el Gobierno, no hubo respuesta de la Casa de Nariño. Por el contrario, la ministra Alicia Arango salió en defensa del joven.

No hay duda, Pastrana le habla a un Gobierno sordo que no lo quiere oír. Tal vez pensando que no lo necesita más. Nadie le atendió sus propuestas de entablar una comunicación con Maduro por la pandemia para salvar vidas en la frontera. Menos eco tuvo su iniciativa de volver a fumigar en tiempos de emergencia para atacar el narcotráfico. Todo esto sin contar que se ha tenido que tragar el sapo de la Ñeñepolítica y el Aidagate.