Abelardo de la Espriella: “Iván Cepeda es el heredero de Petro y de lo más recalcitrante, vetusto, manido y peligroso de la izquierda radical. Lo quiero enfrentar”

Cada vez es menos tiempo el que resta para las elecciones presidenciales de 2026, en las que Colombia tendrá que asistir a las urnas para decidir el futuro del país entre una izquierda que se quiere mantener en el poder y una oposición que busca acabar con el proyecto progresista.

Uno de los aspirantes a la Casa de Nariño que ha venido tomando fuerza en los últimos meses es el abogado Abelardo de la Espriella, quien dialogó con el director de la revista SEMANA, Yesid Lancheros, sobre lo que viene para el país de cara a las elecciones del próximo año.

De la Espriella propuso a los candidatos del centro y la centroderecha la realización de una gran encuesta antes del 10 de diciembre, con el objetivo de elegir un candidato único que desde ya le haga frente a la candidatura del que calificó como “el heredero de Petro y de la izquierda radical”.

Así se refirió el precandidato presidencial a Iván Cepeda, quien fue electo en la consulta de octubre para llevar las banderas de la izquierda. La gran preocupación de De la Espriella es que la figura del progresismo tendrá “casi seis meses solitario”, mientras sale otra figura del otro sector político.

“Si esperamos cinco meses o más para elegir a un candidato único, el señor Iván Cepeda se va a crecer y probablemente eso no tenga reversa. Si Cepeda se empodera y llega a la presidencia, Colombia se va a perder definitivamente y eso la gente tiene que tenerlo claro”, señaló Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella se refirió a Iván Cepeda como "un símbolo del comunismo extremo". | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA.

El precandidato, que cuenta con el respaldo de Salvación Nacional, habló también durante la entrevista con SEMANA sobre quién es, a su juicio, Iván Cepeda, el hombre que se perfila para llevar las banderas del actual Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Al ser interrogado sobre esto, De la Espriella lo calificó, en primera instancia, como “un símbolo del comunismo extremo”. Además, aseguró que “es el heredero de Petro y de lo más recalcitrante, vetusto, manido y peligroso de la izquierda radical”.

El abogado se mostró optimista por enfrentar a Cepeda en las urnas, y aseguró que le “gustan los retos”. Insistió en que el candidato de la izquierda es “un tipo formado, frío y representa exactamente todo lo que yo he combatido y con lo que nunca voy a conectar ni conciliar: la destrucción de la economía, el empobrecimiento, la alianza con la narcoguerrilla”.

“Por eso quiero derrotar a ese símbolo. El país no es bobo. El país ya escogió a otro símbolo de este lado. El país me escogió a mí porque no quiere liderazgos técnicos, está buscando un liderazgo simbólico que represente todo lo contrario de Cepeda. El país no es tonto. Ya saben que Cepeda es el elegido y va a ser quien termine ungido al final como el candidato de Petro”.

Se refirió al evento que organizó en el Movistar Arena, a donde llegaron cerca de 16.000 personas y lo calificó como el respaldo del pueblo a su candidatura para enfrentar a Iván Cepeda.

“Este es un fenómeno popular, por eso la gente me está apoyando. Cepeda es un símbolo, no se puede negar, es un símbolo de lo que no debería ser y de lo que está mal. Y la gente me ha ungido a mí como ese líder que representa ese símbolo que defiende esa extrema coherencia que identifica el alma de la colombianidad y que va a enfrentar a Cepeda como hay que enfrentarlo”, dijo.

Abelardo de la Espriella habló son SEMANA sobre su proyecto de cara a las elecciones de 2026. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

Al ser interrogado sobre una posible segunda vuelta con Cepeda, en la cual se dice que podría ganar el candidato de la izquierda, De la Espriella fue enfático en su respuesta: “Eso es pura paja”.

“Ahora, como ya se dieron cuenta de que llené el Movistar y que la saqué del estadio, están diciendo ese nuevo invento. Yo tengo mediciones y les gano a todos en una segunda vuelta. Insisto, no están leyendo bien esto. Este es un fenómeno popular, una sincronía en la defensa de unos principios y valores fundacionales. No es un tema de ideología”, insistió.

Acerca de si ve fuerte al petrismo de cara a las elecciones, Abelardo de la Espriella no dudó en asegurar que “están vivos”, resaltando los resultados de la consulta, donde sacaron cerca de 2,7 millones de votos. Sin embargo, considera que él los puede derrotar en las urnas.

“Yo tengo 4 millones de firmas sin plata, sin pagarle a nadie, sin estructuras, sin contratos, sin politiqueros. Dicen que la consulta de ellos fue en frío, eso es paja. Tenían politiqueros en todos los departamentos. Aquí en el Atlántico hicieron desastres y se gastaron todos los billetes del mundo. Entonces, evidentemente, la culebra está viva, sigue viva”, dijo.

Y sentenció: “El petrismo está agonizando, hay que acabar de enterrarlo a través de la derrota de ese símbolo que significa y que representa Iván Cepeda. Pero para eso necesitamos a un candidato de coalición antes de que finalice el año, para que Cepeda no se quede solo en el ruedo durante casi seis meses”.