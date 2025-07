Álvaro Uribe no aguantó más y estalló contra Gustavo Petro por trino donde habla de los jueces. Esto pasó

Aunque no hizo mención alguna a Álvaro Uribe, no cabe duda de que está hablando sobre lo que pasará este lunes, 28 de julio, cuando una juez dará a conocer el sentido del fallo del caso del expresidente.

Antes de que se diera este cruce de mensajes, Petro ya había hecho otra publicación refiriéndose a la juez que tomará la decisión del caso Uribe, porque se conoció en las últimas horas que es una mujer progresista, aunque sus decisiones no tendrían nada que ver con sus pensamientos ideológicos.

“Esto se llama macartismo. Considerar: 1. Que la izquierda es mala, cuando es el signo del progreso humano. 2. Que no pueden haber jueces de izquierda. Todo lo cual viola los derechos políticos, que son derechos humanos. Acaba completamente con la idea de pluralismo y pervierte el derecho procedimental, que es una técnica que busca encontrar la verdad. El juez al juzgar debe liberarse de ataduras mentales, de ideologías, de prejuicios, de presiones sociales o políticas, debe ser completamente libre para juzgar a otro ser humano. En Colombia hay una justicia presionada, incluso desde dentro mismo del poder judicial, por corrientes ideológicas que no jurídicas, que buscan es un derecho para el privilegiado y no para el pueblo”, escribió Petro.