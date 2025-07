La historia de la jueza que fallará sobre Álvaro Uribe. Su familia en el Tolima es conservadora, pero quienes la conocen aseguran que ella es de izquierda

Si la familia hubiera podido impedir que Sandra Liliana Heredia Aranda juzgara o absolviera al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, lo habría hecho al precio que fuera. Pero no tiene ese poder.

A la abogada le tocó llevar esa investigación por reparto y, desde entonces, carga entre pecho y espalda la responsabilidad sobre el fallo que proferirá este lunes 28 de julio y que tiene especulando a distintos sectores políticos.

En Alpujarra (Tolima), un municipio que comparte su patio con el Huila, ubicado a 162 kilómetros de Ibagué, donde nació Heredia, su familia está con los pelos de punta.

No habla del tema. No quiere que se mencionen a sus integrantes en las historias que se escriben en los periódicos sobre la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá. Y no pretenden pagar algún precio por la decisión que profiera la abogada, octava de nueve hermanos.

Sandra Liliana Heredia Aranda se ha enfrentado en varias oportunidades con Álvaro Uribe y sus defensores. | Foto: Suministrada a Semana API

“No sabemos cómo decidirá. Ni siquiera le preguntamos por respeto. Preferimos no saber”, le dijo uno de sus parientes a SEMANA, quien pidió, insistentemente, que se le protegiera su identidad porque tiene miedo. “Estamos preocupados por la situación de Sandra Liliana. Ella no buscó que le entregaran este proceso, no pidió que se lo adjudicaran, fue al azar”, reconoció.

La madre de Heredia, de 80 años, enfrenta varios quebrantos de salud, algunos de ellos agudizados en las últimas semanas por las fuertes tensiones alrededor de su hija. Miembros de la familia optaron por no encender la televisión para alejarse de los noticieros. Les perturba ver las tensiones entre la jueza, la fiscal, la contraparte y la defensa de Álvaro Uribe.

Y tienen razones de peso para sentir preocupación. Alpujarra es un municipio de sexta categoría, tiene 5.000 habitantes, vive exclusivamente de la agricultura y es pequeño. Como si fuera poco, la mayoría de sus pobladores tiene ideología conservadora.

En la segunda vuelta presidencial, el 19 de junio de 2022, el entonces candidato Rodolfo Hernández triplicó en votos a Gustavo Petro y obtuvo 1.653 respaldos, frente a los 440 que logró el hoy mandatario.

Alvaro Uribe y la jueza Sandra Liliana Heredia. | Foto: Guillermo Torres

Como si fuera poco, en las elecciones locales de 2023, David Ramiro Tovar Guerrero, del Partido Conservador y Cambio Radical, se convirtió en el alcalde del pueblo, con 1.752 votos. Gran parte de la familia de la juez Sandra Liliana Heredia respaldó políticamente al candidato que triunfó en las urnas.

Por eso, en Alpujarra repiten insistentemente que la mayoría de la familia de la jueza Heredia es de tradición conservadora, como casi todo el pueblo, como ocurre con el Tolima, que no olvida las múltiples tomas guerrilleras de las Farc.

Entre ellas, la ocurrida el 23 de marzo de 2000, cuando guerrilleros del frente 15 de las Farc atacaron al pueblo con cilindros bomba durante diez horas. Los pobladores se escondieron, cinco hombres de la fuerza pública quedaron heridos y las instalaciones de la Alcaldía, el cuartel de la Policía, el Banco Agrario y algunos locales comerciales pagaron el precio más alto: terminaron semidestruidos.

Sin embargo, Sandra Heredia, a juzgar por los recuerdos que tienen algunos de sus compañeros de colegio con los que habló SEMANA, es progresista. Incluso, la califican como una persona con “ideología de izquierda”.

Alpujarra, Tolima, tierra de la jueza que fallará en el caso Uribe. | Foto: Suministrada a Semana API

“Una vez, siendo profesional, llegó hasta Alpujarra. Hablamos con ella y nos daba a entender que estaba en contra de los gobiernos de derecha. Era muy marcada en la izquierda”, contó otro amigo, quien también pidió reserva de su identidad.

Estudió su primaria en la Escuela Urbana de Niñas, una institución pública, porque su familia no tenía mayores recursos económicos. Y se hizo bachiller en el colegio Felisa Suárez de Ortiz.

Ocupó los primeros lugares académicos en el bachillerato, coinciden dos de sus compañeros de la época. Era consagrada al estudio, a la lectura, le apasionaba jugar fútbol y siempre quiso salir de su pueblo, trascender fronteras y vivir en Bogotá. “Cuando uno hablaba con ella, protestaba contra la institucionalidad, el Gobierno y el Estado. Era una mujer rebelde”, la describieron.

Estudió Derecho en la Universidad Cooperativa, sede Espinal, el lugar más cercano a Alpujarra para profesionalizarse; y se graduó el primero de noviembre de 2006, de acuerdo con la institución académica. Pero, según registros de la Rama Judicial, laboró en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Flandes y Penal del Circuito de Melgar (Tolima) desde el 26 de junio de 1994. Es decir, lleva 31 años vinculada al sector judicial en Colombia.

Sandra Liliana Heredia. | Foto: Suministrada a Semana API

Antes de graduarse como abogada acudió al Sena, en Girardot, y estudió matemáticas y estadística. Ya, con el título de abogada, se especializó en derecho constitucional, ciencias penales y criminológicas y derecho procesal.

El diario El Cronista.co informó que trabajó por primera vez como notificadora en el Juzgado Primero Promiscuo de Flandes, en Tolima, donde cubrió durante 44 días las vacaciones de su hermana, quien llegó primero que ella a la Rama Judicial, pero no escaló a sus niveles. La jueza Luz Marina Sandoval Carrillo se convirtió en una de las mentoras en el derecho de Sandra Liliana Heredia Aranda.

No tiene esposo. Tampoco hijos. Y quienes la conocen, cuentan que se hizo a pulso, que su disciplina la llevó a escalar posiciones en la Justicia: fue oficial mayor de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, jueza cuarta penal municipal de esa ciudad y jueza cuarta penal de Bogotá. El primero de agosto de 2018, 12 años después de graduarse, se convirtió en la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá.

En la página de la Rama Judicial hay varios procesos en los que Sandra Heredia concursó para cargos de méritos. Entre ellos, aparece un oficio del 3 de febrero de 2016, del Consejo Superior de la Judicatura del Tolima, que le ajustó parcialmente un puntaje para acceder al cargo de secretaria de un juzgado del circuito en su departamento.

El lunes 28 de julio se conocerá el sentido del fallo en el juicio contra el expresidente Uribe. | Foto: alexandra ruiz poveda-semana

En Alpujarra, su tierra, no hay poblador mayor de 50 años que no conozca sobre la jueza Heredia. Algunos la vieron recorrer las calles del pueblo o salir de la casa antigua y grande, como casi todas las del pueblo, rumbo al colegio. Otros saben de ella porque durante varios meses ha liderado el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Unos más porque conocen a la familia, que aún vive en el caserío, todos de extracción humilde y trabajadora.

La jueza visitaba frecuentemente Alpujarra para ver a su madre. Lo hacía sola, con tranquilidad y sin mayor problema. Al fin y al cabo, solo se había escuchado de ella en el país cuando condenó a diez años de cárcel al policía Johan Antonio Gutiérrez por los homicidios de Jaider Alexánder Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, en medio de la protesta social en Bogotá, en 2019.

Hoy, la jueza ha restringido su movilidad. En el municipio dicen que es por falta de tiempo. Otros hablan de eventuales riesgos en su seguridad.

El 6 de febrero de 2025, la jueza, en medio del juicio oral contra Álvaro Uribe, dejó en evidencia que no tenía protección. “Creería que la única que no tiene ninguna medida de seguridad es la jueza, pero es lo que sucede en nuestro país y de esa manera, los jueces administramos justicia”, afirmó ella. Uribe, a quien Heredia casi siempre lo ha llamado “acusado”, la miró con sorpresa. También su abogado, Jaime Granados.

El expresidente Álvaro Uribe recibirá la decisión histórica de su caso este lunes 28 de julio. | Foto: colprensa

La jueza, a juicio de algunos observadores, se ha mostrado hostil frente a Uribe en las audiencias. El 2 de octubre de 2024 se negó a conceder un aplazamiento de siete días para que la defensa del exmandatario revisara una prueba que no había examinado por falta de tiempo sobre el polémico y llamado ‘testigo estrella’, Juan Guillermo Monsalve. La jueza se opuso y el expresidente reaccionó: “Ay, señora juez, por Dios”, reclamó. Molesto, el expresidente se retiró de la audiencia.

“Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas. Ante su negativa, no me dejó opción que retirarme de la audiencia como horas antes lo hizo el doctor Jaime Granados”, afirmó Uribe.

Heredia paró en seco en más de una oportunidad a la defensa del jefe del Centro Democrático, y en una ocasión, cuando los abogados anunciaron los testimonios de 70 testigos en el proceso, ella reaccionó. “Esa circunstancia nos obliga a aunar esfuerzos para que, por favor, no sean solamente cinco testigos diarios; de lo contrario, nos dará Navidad”, manifestó.