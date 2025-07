Álvaro Uribe se va de frente contra el presidente Gustavo Petro: “Sicario moral y cobarde”; esto pasó

El expresidente Álvaro Uribe Vélez no ocultó su malestar por un escrito del presidente Gustavo Petro en su cuenta en X.

“Se que el expresidente Uribe Vélez, quiere mis pronunciamientos sobre su actuaciones y mis anteriores debates como congresista”, había escrito Petro. “Pero no lo puedo hacer ahora. Cuando decisiones judiciales, que debo respetar y no influir para nada, se van a tomar. Otro día más adelante, quizás haga un libro sobre mis debates. Por ahora guardo mi silencio. No se debe presionar a los jueces”.