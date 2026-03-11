Cerca de $3.000 millones del Pacto Histórico para publicidad fueron entregados a una pequeña empresa del mánager de Doctor Krápula

Doctor Krápula y su vocalista, Mario Muñoz, han sido un apoyo constante para el Gobierno de Gustavo Petro durante todo su mandato y han hecho público su respaldo para las elecciones de 2026, incluso participando en el Pacto Histórico Fest, un concierto de 12 horas que se llevó a cabo con motivo del cierre de campaña al Congreso de la República.

Solo dos veces PACTO en esta mondá! — Doctor Krapula Mario (@subcantante) March 8, 2026

El vínculo entre el Gobierno y la banda se vio reflejado en que, desde la campaña al Senado de la República, 14 candidatos entregaron 2.900 millones de pesos a Central de Medios Alternativos Cultura Popular S. A. S., empresa de Henry Antonio Jiménez Naranjo, mánager de la banda.

Las declaraciones de ingresos y gastos de la mayoría de los candidatos al Senado de la República del petrismo ya fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se evidencia cuánto recibieron y gastaron, y en qué se invirtieron los recursos.

Y los candidatos al Senado del Pacto Histórico tuvieron ingresos y gastos similares. En los primeros 20 puestos fueron beneficiarios de créditos de Confiar Cooperativa Financiera, cada uno por 498 millones de pesos.

Gran parte de esos recursos se destinó a propaganda, en la que la mayoría de los congresistas que recibieron el crédito entregaron una parte importante a la empresa del mánager de Doctor Krápula.

Los ahora senadores Patricia Caicedo ($105.000.000), Wilson Arias ($105.000.000), Laura Ahumada ($215.000.000), Walter ‘Wally’ Rodrígurez ($215.000.000), Aida Avella ($135.000.000), Ferney Silva ($135.000.000), Esmeralda Hernández ($300.000.000), Carlos Alberto Benavides ($300.000.000), Sandra Claudia Chindoy ($220.000.000), Alejandro Ocampo ($220.000.000), María Eugenia Londoño ($250.000.000), Alex Flórez ($250.000.000), Kamelia Zuluaga ($225.000.000) y Yaini Isabel Contreras ($225.000.000) destinaron recursos a la empresa como propaganda electoral y bajo el concepto de “servicio de pauta publicitaria”.

SEMANA rastreó esa compañía y encontró que su único participante es Jiménez. Fue fundada en 2023, con un capital de 50 millones de pesos, y funciona en una dirección en el barrio Álamos Norte, en la localidad de Engativá. Este medio confirmó que allí está la vivienda del mánager, donde igualmente opera la central de medios.

Pero en su último reporte, con fecha de 2025, muestra que la empresa no ha crecido. Si bien reporta ingresos anuales de cerca de 400 millones de pesos, el patrimonio es de 20 millones de pesos.

De esta forma, la empresa no reporta gastos operativos ni gastos por impuestos y clasifica como una microempresa.

También existe el antecedente de otra empresa liderada por el mismo Jiménez: Cultura Popular, ligada directamente a Doctor Krápula y que ha participado en procesos en los que empresas subcontratan la logística de eventos del gobierno Petro.

La Fundación Cultura Popular, en junio de 2025, firmó un contrato con el Canal Tro por 2.957 millones de pesos, con el que prestó servicios logísticos para eventos de una iniciativa llamada CiberPaz, proveniente del Ministerio de las TIC, para ejecutarse a nivel nacional.

E igualmente, tal como aseguran hacerlo en la empresa que ahora contrató el Pacto Histórico, también se encargan de pautar en medios de comunicación.

En su momento causó polémica que recibiera contratos por cerca de 38 millones de pesos con Telemedellín para pautar en un medio llamado Latinoscopio, un programa virtual conducido por Mario Muñoz que pasó desapercibido y desapareció en 2024.

Ante esa y otras contrataciones en otros 25 medios, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra exgerentes y funcionarios de Telemedellín en la alcaldía de Daniel Quintero por pautar en portales y programas dudosos, demasiado pequeños o incluso presuntamente afines al exalcalde.

SEMANA se comunicó con Henry Jiménez, quien confirmó que se trata de un contrato por un mes con el Pacto Histórico para pautar en distintos medios. Tras la conversación, el mánager de Doctor Krápula no quiso ser citado en respuesta a esta publicación.