“El Consejo quiere dar su golpe de Estado”: Petro acusa intento de censura por los límites fijados a sus alocuciones

Este 9 de octubre se concluyó que el uso de las alocuciones presidenciales ha sido “inadecuado y desproporcionado”.

Danna Valeria Figueroa Rueda Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

10 de octubre de 2025, 2:08 a. m.