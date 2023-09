“Es vergonzoso; debería renunciar”: el Centro Democrático tras los chats donde el Supersubsidio ordena “echar” uribistas y que le nombren a su gente en las cajas de compensación

Vásquez asegura que fue despedida por no haber seguido sus instrucciones y, por eso, presentó una demanda laboral pidiendo el reintegro a su trabajo. Esa petición la sustenta contando lo que para ella fue la verdadera causa de su retiro del trabajo: no haber accedido a las peticiones del superintendente de convertir en un fortín político la entidad. Para eso, Vásquez aportó todos los chats que tuvo con él.

“A mí directamente me llamó y me dijo que en Buenaventura se estaban matando los niños y los jóvenes. La causa era muy loable, pero al hacer el análisis de poder disponer los recursos para eso, no accedí. No tuve cómo justificar enviar un dinero a un particular que no estaba destinado para programas de nuestros trabajadores y sus familias”, le dijo a SEMANA.