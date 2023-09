Los chats del super: los descarados pedidos del superintendente de Subsidio Familiar para que le nombren gente en las cajas de compensación

Sobre una persona, le dice que la ayude con prontitud porque “si no fuera por ella no te habríamos podido posesionar tan rápido”. A otros, pide que le abra una investigación: “Sorpréndelos mañana con el cambio”, “pásala a auditoría o control interno”, señala. El 21 de diciembre, la funcionaria le dice claramente que oculte que ella le da órdenes. “Hay ruidos de que estoy coadministrando”, señala y le dice que lo andan diciendo a “diestra y siniestra”. Y le hace una petición: “Que en lo mínimo me menciones”.

La colecta para la Paz Total

“A mí directamente me llamó y me dijo que en Buenaventura se estaban matando los niños y los jóvenes. La causa era muy loable, pero al hacer el análisis de poder disponer los recursos para eso, no accedí. No tuve cómo justificar enviar un dinero a un particular que no estaba destinado para programas de nuestros trabajadores y sus familias”, le dijo a SEMANA. Aclaró que el alto funcionario le hizo la petición de manera muy amable, que el objetivo le parecía valioso, pero que él nunca encontró cómo justificar este gasto y por eso no lo hizo.