Estallaron las redes por alocución de Petro. Nuevamente, reencauchó una pasada declaración: “no respeta el tiempo de los colombianos”

En los mensajes publicados en la plataforma a X, los internautas mostraron su descontento con el jefe de Estado, al advertir que no “está respetando el tiempo de los colombianos”.

“Petro en alocución presidencial. Frustrante que 1. Sea tan desorganizada, no respeta el tiempo de los colombianos 2. Se queje de los fakenews cuando él ha sido el Colombiano que más fakenews ha creado en los últimos 6 años”, expresó uno de los usuarios de X.

Pero los mensajes no se quedaron allí, otros internautas expresaron: “Por último, eso no es una alocución presidencial. Tres o cinco minutos de una intervención más larga no son una alocución. En una de verdad, es en directo, hay solemnidad, hay traje y corbata, hay cuadro institucional y bandera, hay mensaje y hay Presidente, Petro @petrogustavo”.