Choque entre Petro y Viviane Morales: la exfiscal alertó que el presidente tiene conflicto de intereses para conformar la terna de fiscal general

El presidente de la República, Gustavo Petro, y la exfiscal Viviane Morales protagonizaron un fuerte choque en las redes sociales, en medio del escándalo que sacude al Gobierno nacional del Pacto Histórico por los explosivos audios de Armando Benedetti que reveló SEMANA.

El roce se desató porque Morales, por medio de su cuenta de Twitter, alertó que ante la gravedad de los audios de Benedetti en los que entregó detalles de la financiación de la campaña Petro Presidente, el jefe de Estado tiene un conflicto de intereses para conformar la terna para fiscal general que reemplace a Francisco Barbosa en el cargo.

En el mensaje que publicó, Viviane Morales señaló de manera directa: “Frente a los gravísimos hechos que ha conocido el país y que tiene que investigar la Fiscalía es inobjetable que el presidente Petro tiene un conflicto de intereses para integrar la terna que debe elegir al nuevo fiscal”.

Frente a los gravísimos hechos que ha conocido el país y que tiene que investigar la Fiscalía es inobjetable que el presidente Petro tiene un conflicto de intereses para integrar la terna que debe elegir al nuevo fiscal. — Viviane Morales (@MoralesViviane) June 5, 2023

E inmediatamente el mandatario colombiano respondió a la exfiscal por la misma vía, Twitter: “Esto es lo que buscan. Que no se pueda poner una terna contra la impunidad. Por aquí comienza todo”.

Y en otro trino el jefe de Estado aseguró: “Pero no solo buscan impedir que el gobierno del cambio presente la terna fiscal, que saben será una terna contra la impunidad, sino que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo, como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez. Del pueblo dependerá”.

Pero no solo buscan impedir que el gobierno del cambio presente la terna fiscal, que saben será una terna contra la impunidad, sino que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo, como bien lo expresó Nestor Humberto Martinez.

Del pueblo dependerá — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023



Del pueblo dependerá — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

“¿Intranquilos? ¡Qué va!”: respuesta del presidente Petro a los escandalosos audios de Benedetti que reveló SEMANA sobre su campaña

A raíz del terremoto político que se desató en el país por los escandalosos audios que reveló en exclusiva SEMANA, en los que habla el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti sobre la financiación de la campaña Petro Presidente, el jefe de Estado reaccionó a la controversia.

La tribuna que eligió el mandatario colombiano para hacer referencia a las explosivas declaraciones de quien fue uno de sus alfiles fue su cuenta personal de Twitter, en esa red social, el presidente Petro publicó un escueto mensaje.

“¿Intranquilos? ¡Qué va!”, trinó Petro.

El presidente Petro, el viernes de la semana pasada, reveló al país la salida de su gobierno de Laura Sarabia, que fungía como su jefe de Despacho, y de Armando Benedetti, que era el embajador de Colombia en Venezuela, luego de la turbulencia que desataron las denuncias de la Fiscalía sobre las chuzadas ilegales en contra de Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, sumado a las revelaciones de SEMANA.

El escándalo que involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia tocó directamente al presidente Gustavo Petro.

Ante lo que parece ser un plan estratégico para ocultar la verdad, SEMANA revela en exclusiva unos explosivos audios que el entonces embajador en Venezuela le envió a quien era en ese momento la jefe de gabinete del Gobierno. Allí queda la evidencia de que Benedetti es una pieza clave para establecer cómo se financió la campaña presidencial de Petro, en 2022.

Estas pruebas difieren de lo que el exdiplomático le dijo al portal Cambio, en el que aseguró que no había “nada irregular” sobre lo que fue la contienda.

“Nos caemos todos, hijueputa”

En lo que se escucha en los audios, Benedetti es consciente de todo lo que sabe y se lo enrostra permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada, su subalterna y, al final, terminó convertida en su peor enemiga.

Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, según su relato. Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

La conversación, rápidamente, se transformó en una cruda pelea. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Benedetti le hizo una advertencia: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Dolido, el hoy exembajador le dejó claro a Sarabia que no estaba jugando y se preocupó por advertirle que no era una amenaza.

“Era como tratando de enrostrame ‘tú no vales verga’, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso y no es una amenaza (…), no sé. Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas. (…) A Osama Bin Laden, cuando tumbó las Torres Gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las Torres Gemelas”, señala Benedetti, en uno de los apartes más candentes conocidos por SEMANA.